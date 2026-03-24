Opinió | TRIBUNA
Administradors d’empresa: quan la responsabilitat deixa de ser només de la societat
En el món de la petita i mitjana empresa hi ha una idea força estesa: si el negoci funciona a través d’una societat limitada, els problemes econòmics afecten únicament l’empresa. El patrimoni personal dels socis o administradors, en principi, queda protegit.
En gran part és així. Però no sempre.
El dret mercantil preveu situacions en què aquesta separació entre l’empresa i la persona que la dirigeix pot trencar-se. I quan això passa, la responsabilitat pot arribar directament a l’administrador.
El més habitual és que molts empresaris només ho descobreixin quan el problema ja és damunt la taula.
Mentre l’empresa funciona amb normalitat, aquestes qüestions jurídiques acostumen a quedar en segon pla. El dia a dia d’una pime està ple de prioritats més immediates: vendre, mantenir clients, pagar nòmines, negociar amb proveïdors o fer créixer el negoci. Però quan arriben dificultats econòmiques, el marc legal que envolta l’empresa passa a tenir un paper central.
La legislació mercantil estableix que els administradors tenen obligacions molt concretes quan la societat entra en determinades situacions de risc. Especialment, quan apareixen pèrdues importants o quan el patrimoni de l’empresa es redueix de manera significativa.
En aquests casos, la llei exigeix actuar amb diligència: analitzar la situació real de la societat, convocar una junta de socis i adoptar decisions sobre el futur del negoci. No fer-ho pot tenir conseqüències.
Si l’empresa continua operant sense adoptar les mesures que exigeix la normativa, determinats deutes socials poden acabar reclamant-se directament a l’administrador.
Aquest escenari no és tan excepcional com podria semblar. En territoris amb un teixit empresarial actiu, format majoritàriament per pimes i empreses familiars, molts negocis han crescut gràcies a la iniciativa directa dels seus fundadors. Empresaris que coneixen perfectament el seu sector i que gestionen el dia a dia amb implicació i proximitat, però que sovint no han tingut ocasió d’analitzar fins on arriba la responsabilitat jurídica del càrrec que ocupen.
Ser administrador no significa només dirigir una empresa. També implica assumir una responsabilitat legal concreta que obliga a actuar amb prudència, especialment quan el negoci travessa moments complicats.
Conèixer aquests límits no és una qüestió teòrica ni reservada als grans despatxos. És una manera de protegir el projecte empresarial, prendre decisions amb més seguretat i evitar que una situació econòmica difícil acabi traslladant-se també a l’esfera personal.
Perquè dirigir una empresa sempre comporta risc. Però entendre el marc jurídic en què es mou el negoci és una de les millors maneres de gestionar-lo.
