Opinió | EL MIRADOR
Defensar el poder adquisitiu
L’augment de l’IPC interanual es mantenia en el 2,3% en el mes de febrer. Amb aquesta dada de la inflació, i tenint en compte que els salaris en conveni s’han incrementat una mitjana del 2,9%, els salaris han guanyat una part del seu poder adquisitiu, a l’espera del repunt dels preus que pugui provocar la guerra il·legal dels Estats Units i Israel contra l’Iran.
Aquest conflicte ha provocat, en el seu inici, un augment injustificat dels preus de la benzina i el dièsel. Les empreses productores i distribuïdores dels combustibles han aprofitat per augmentar els seus marges de benefici amb l’excusa de la guerra, incrementant els preus dels estocs que tenien adquirits abans de l’inici de les hostilitats, com ja van fer l’any 2022 quan Rússia va atacar a Ucraïna. Aquest comportament fa evident la necessitat de reforçar els mecanismes per fer un seguiment permanent de l’evolució dels preus i així evitar pràctiques tant abusives com habituals per part dels empresaris.
Davant l’impacte econòmic ara evident del conflicte, el govern estatal ha reaccionat amb un paquet de 80 mesures, valorades en 5.000 milions d’euros amb mesures fiscals i econòmiques en matèria energètica i amb mesures socials, incloent-hi la congelació dels preus dels lloguers. Les mesures de reducció d’impostos als combustibles o a l’energia són assumibles només en la mesura que es garanteixi que els seus efectes arribin a les butxaques dels consumidors i de la ciutadania, alleugerint l’economia de les llars i evitant que torni a passar el que va succeir l’any 2022 amb la guerra d’Ucraïna, on les ajudes estatals va servir majoritàriament per sostenir els marges de benefici empresarials i no es van traslladar als preus.
D’altra banda, malgrat les dificultats que existeixen per validar el decret llei relacionat amb l’habitatge, per culpa de PP, Vox i Junts, la seva aprovació resulta urgent per a les llars en règim de lloguer, que actualment es troben entre els col·lectius amb més dificultat per resistir una nova crisi inflacionària.
