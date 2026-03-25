Opinió | només és una idea
Aparcar de cara i votar amb el cul
Dilluns al migdia al pàrquing de les Piscines Municipals de Manresa hi havia 38 cotxes. 33 havien aparcat de cara, i 5 havien maniobrat de cul. Una proporció de 7 a 1. Al pàrquing del costat de la Fàbrica Nova la proporció era de 6 a 4. A la imatge de Google Earth del pàrquing del Carrefour, on convé aparcar deixant ben accessible el maleter per carregar les bosses, s’aprecia clarament que els vehicles aparcats de cara només són majoria a la banda que ho facilita el sentit de la marxa; en el sentit contrari, la gran majoria aparca de cul, prescindint de la practicitat. O sigui que, en aquest país, la preferència per deixar el cotxe encarat per sortir és realment forta.
Una obvietat? No tant. Això va per barris. Als Estats Units s’aparca molt majoritàriament de cara. La poderosa AAA (American Automobile Association), una mena de Montepio a gran escala, ha estudiat que ho fa el 76% dels conductors, tot i que els ianquis porten cotxes molt grossos i, com més gros, més avantatges té fer l’entrada d’esquena. Durant els darrers anys l’AAA ha emès diverses comunicacions on recomana fer-ho com a la piscina de Manresa, però sembla que no està tenint gaire èxit.
El principal argument dels partidaris d’entrar de morro és que, fent la maniobra cul enrere tardes més i fas nosa al mig del pas. Una raó poc concloent, perquè tant deu ser fer nosa abans com fer-ne després. En canvi, l’argument a favor d’entrar d’esquena és de pes: anar marxa enrere cap a un forat on no hi ha ningú és més segur que fer-ho en direcció a una zona per on passen vianants i altres cotxes. Està comprovat que hi ha menys accidents. Cas a part són els aparcaments d’empreses químiques o similars. S’obliga a estacionar-hi de cara enfora per poder sortir pitant si hi ha una evacuació. Sembla que en entorns que els conductors creuen perillosos s’aparca més de cul. Hi ajuda que, ara, molts cotxes tenen una càmera al darrere que t’estalvia aquella torsió tan típica de gimnàstica sueca.
Igualment, però, em queda el dubte de per què una cultura tendeix a aparcar avançant i una altra a fer-ho retrocedint. Podria ser per un tret psicològic. Hi ha qui tendeix a fer la feina difícil primer i qui prefereix deixar-la per a després. Entrar de cara podria ser de gent pràctica i confiada que actua de forma espontània sense patir pel futur; fer- ho de cul podria ser de persones prudents que procuren fer les coses bé pel que pugui passar. Les dues actituds són ben legítimes. Però a veure si resultarà que, per als ianquis, aparcar de cara i votar el Trump són les dues cares de la mateixa moneda.
