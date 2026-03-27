Opinió | A FI DE BÉ
La fórmula de l’èxit
El Grup Boix, amb seu a Puig-reig i que dona feina a 130 persones i factura 30 milions anuals, no s’atura: actualment està posant en marxa una fàbrica de panells de fusta contralaminada. Tot això en fa una empresa admirable i exemplar, com també ho són altres del Berguedà (Adiquímica, Advanced Sport & Nutritions Lab, Decapulp, Paulig, Planafil, Transforma21 i Weelko Barcelona) que l’ADB i la Cambra donaran a conèixer a través de la sèrie audiovisual «A tota màquina».
Però què tenen en comú, totes aquestes empreses, i d’on els ve l’èxit? Crec que es deu a la fórmula E+A+O, basada en 3 factors. En primer lloc, l’Excel·lència, que no és altra cosa que proposar-se fer-ho bé i esforçar-se per fer-ho cada dia millor. En segon lloc, l’Ambició: apuntar alt, pensar en gran, voler fer la diferència; si s’és alhora excel·lent i constant, no hi ha límits. I finalment l’Optimisme – creure que sortir-se’n és possible. Si ho volguéssim fer bonic hi afegiríem la I d’Intel·ligència i la U d’humilitat, i ja tindríem l’escala vocal sencera (AEIOU).
Adonem-nos, també, que la fórmula E+A+O està al nostre abast -depèn només de nosaltres- i és ideal per a ciutats, regions i països petits i sense grans recursos naturals. De fet, el món és ple d’exemples d’això: 15 dels 20 estats que encapçalen el rànquing mundial de riquesa -PNB- per càpita tenen menys de 15 milions d’habitants.
Si a més resulta que en el nostre cas som perifèrics i estem obligats sovint a jugar a contracorrent, llavors només essent els «millors», posant el llistó alt i veient el món com ple d’oportunitats aconseguirem reeixir. Com ho ha fet el Grup Boix, en un sector -el forestal- tradicional. I com tots nosaltres (persones, entitats, administracions públiques, empreses) podem fer en el nostre àmbit respectiu.
