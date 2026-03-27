Opinió | Un cop d’ull

Núria Sensat i Borràs

Morir

No m’atreviria a decidir sobre la vida de ningú, no m’atreviria a jutjar qui pateix o no, què és viure amb dignitat, o no. No m’atreviria a jutjar les famílies que no poden cuidar els seus familiars o que ja no poden més. No m’atreviria a dir com ha de viure la gent, per tant tampoc puc atrevir-me a dir com hem de morir. Però no dir als altres què fer no té res a veure amb el fet que, en la nostra societat, no es vol parlar de la mort, de morir-nos; un acte tan natural com parir. La mort la deixem amagada dins del nínxol de les vergonyes, esperant d’amagatotis que passi per davant nostre i es despisti i no ens agafi. La mort és llesta i no es cansa i sempre, sempre acaba emportant-se tothom. La mort té un munt de frases fetes, preparades per a cada casuística: ja li tocava, ja se sap, és llei de vida, això no hauria hagut de passar, és antinatural...però inevitablement arriba, com després de les quatre són les cinc i després les sis. No en parlem gaire, però de normes en fem moltes. Llei d’eutanàsia, últimes voluntats, testament vital... un munt de conceptes i paraules que quan arriba el moment que s’esdevinguin els fets concrets es converteixen en obstacles i dificultats en donar haver explicacions i documents a experts i professionals que, com tothom, deuen tenir la seva manera de viure i d’interpretar la vida. .

Per això una noia que es diu Noelia ha hagut d’esperar més de 600 dies que la seva voluntat es complís, perquè el seu pare, la seva mare, associacions catòliques apostòliques i romanes deien que no, i és clar, han esgotat totes les vies que les normes permeten i, mentre, la Noelia malvivia atrapada dins d’un cos del que ja no volia formar part. Però què sabrà la Noelia de com vol viure?, si pateix prou dolor o no, si té el cap clar o no, què sabrà ella de com viure la seva vida? Ja m’agradaria que tots aquests esforços que han dedicat a la no-vida de la Noelia la dediquessin a la vida, a donar oportunitats de viure, de créixer, de sentir, d’estimar, d’abraçar, d’aprendre. Però els humans som així de reconsagrats i preferim que no es parli de la mort, una manera de negar, doncs, parlar de la vida.

He plorat en silenci, notant el gust salat de les llàgrimes als llavis intentant entendre el sentit d’un viure sense vida.

