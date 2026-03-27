Opinió | evangeli
David Guindulain
Salva’t a tu mateix!
Tant les autoritats mirant-se la creu, els soldats que se’n burlaven, així com un dels penjats amb ell, tots recriminen a Jesús: Salva’t a tu mateix!. Si de debò ets rei, el Messies de Déu, atura la barbàrie que és a punt de perpetrar-se. Per què no ho fas?
També nosaltres ens ho preguntem: Per què no fou diferent? Per què Déu ho va permetre? Si ens haguessin consultat, probablement hauríem forçaríem un gir de guió i hauríem reescrit un altre final. Però si s’hagués resolt a la nostra manera, avui no estaríem parlant de Jesús com el nom que està per damunt de tot altre nom. La nissaga humana esperava el referent d’humilitat de Jesucrist, que confia i s’abandona en mans de l’únic que mereix tota confiança.
L’aposta per l’amor a Déu i als altres com a nosaltres mateixos, comporta l’oblit de si, la renúncia a les salvacions de curt recorregut. Apostar per l’amor és acceptar perdre peu i confiar en Déu com el Senyor, el rei, al qui jo m’ofereixo de ple, tal com ell i perquè ell se’ns ofereix a nosaltres.
Tanmateix, la humanitat sol viure en una inèrcia que va en sentit contrari a creure en Déu, a abandonar-se a ell. Des de ben petits, som iniciats en l’autojustificació. Com tants d’altres al nostre voltant, molt sovint cerquem salvar-nos per nosaltres mateixos, donant tota mena d’explicacions. Ens justifiquem, ens defensem, argumentem a favor nostre. Fins i tot, quan demanem perdó, fem valdre el mèrit que tenim en fer-ho. Ens sembla que ningú fa prou per nosaltres i cerquem arrabassar punts de la salvació que ens obrin passi a la resta d’una existència basada en la desconfiança i la competició excloent. L’estrany acaba sent un lladre de vida i el qui és al costat interpel·la dient: salva’t a tu mateix!
Jesús el crucificat ho canvia tot. És cert que va viure la temptació que expressa el salmista: Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat? Però també el salm conclou manifestant l’esperança en el Déu que no defrauda: Anunciaré als meus germans el vostre nom, us lloaré enmig del poble reunit.
Disposem-nos a sentir el missatge de la Pasqua, mentre travessem amb ell la prova més difícil. Cap de les nostres proves queda fora de l’abast del caminar de Jesús que per mi va a la creu i per mi s’enlairarà per damunt de tot.
