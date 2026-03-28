Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Operació sortidaTravessa al PirineuPirelliNeu per Setmana SantaCas germans OrritNoelia CastilloBaxi Manresa
instagramlinkedin

Opinió

Maria Gallofré

Maria Gallofré

Codirectora de l’escola d’idiomes MoMa New School i de MoMa Espai Cultural

A les manis s’hi va cabrejat o no s’hi va

El personal docent està cabrejat perquè no està aconseguint el que reclama i intueixo (bé… ho han dit ells) que hi haurà més aturades i manifestacions. Així que els proposo que aquest cop, intentin tots, no només alguns, mostrar el decor que es requereix per voler aturar un país.

S’han de millorar les pancartes, i no només estèticament, he vist molt «no volem engrunes, volem el pa sencer», «se’ns pixen a la cara i diuen que plou». Missatges que quan els llegeixo ressona dins del meu cap la veu del típic cunyat alliçonador que tots coneixem i em venen ganes de donar-li la raó.

També, s’ha abusat massa de l’»Illa bro, 67» i quan l’acudit s’estira… per no parlar d’altres pancartes que semblaven directament pòsters decorats per alumnes d’infantil (si hagués estat així, tindria la seva gràcia). Esforcem-nos-hi una mica més…

Potser és el meu Instagram, les meves amistats cibernètiques (quina paraula més desfasada!) o el meu algoritme, que m’han fet veure molta cerveseta en llauna i ulleretes de sol. Dos elements que estan molt bé si s’utilitzen amb un objectiu revolucionari. Per exemple: la llauna la pots estampar, per descomptat plena, contra el Departament d’Ensenyament, i el vidre de les ulleres de sol, fer-lo servir per provocar un foc. Vigileu que sempre hi hagi un bomber a la vora perquè no us jugui en contra i acabeu vosaltres calcinats.

Si alguna cosa han demostrat els partits d’esquerra més radicals i els sindicats que els acompanyen és que coneixen i saben posar en pràctica el protocol que s’ha de seguir per fer una mani ben feta. Serietat, intensitat, agressivitat (que no violència) i per descomptat, cap story amb música de The Tyets o Ginestà.

El que esteu demanant és cosa seriosa i ens teniu la majoria de part vostra. Ja que s’ha de treballar, fem-ho amb els recursos necessaris per poder-nos sentir realitzats i no ninots del sistema. Repeteixo, no us falta raó, per això mateix, no us pot faltar la mala llet necessària per aturar un país.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
