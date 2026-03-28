Opinió
M’ofens, Uclés
No sé si és aquest somriure tossut (cada vegada més cansat), la seva aparent voluntat de ser feliç o la seva insistència a mostrar-se com un bon paio. M’importa poc si ho és o no. Des de la distància del desconeixement, li agraeixo que no construeixi la seva imatge sobre la roïndat i les injúries. Una cosa similar deuen pensar les persones que omplen el seu pelegrinatge per tot el país: presentacions, conferències, diàlegs i ara toco l’acordió i ara et canto. El que faci falta. I, malgrat tanta sobrerepresentació, David Uclés sembla el tipus amb qui compartaries unes tapes i intueixes que passaries una bona estona. I això, en l’era dels canalles, en la dels tipus durs que reparteixen insolències, és una agradable i insòlita raresa.
Uclés és exhibicionista, sí. Mostra la seva vida i el seu pensament sense condicions i ha convertit la seva imatge en una marca única i reconeixible. No és això el que busquen desesperadament una legió de creadors culturals, empresaris, periodistes, influencers i altres espècies socials? No és això el que premia el mercat? Ens agradi o no, el mercat som tots. I resulta que això és el que vol la majoria.
No són les crítiques literàries les que se sorprenen del fenomen Uclés, sinó la quantitat d’ofesos que s’han afegit a la seva lapidació. Alguns de dretes (i molts ultres) perquè l’escriptor és declaradament (i justament) d’esquerres. Alguns ultranacionalistes catalans, perquè porten fatal les seves lloes a la literatura catalana, del tipus «treu les teves mans brutes de la meva Rodoreda». D’altres, perquè es declaren seguidors del veterà capità dels terços de Flandes i «al nostre heroi cap mequetrefe li dona l’esquena». D’altres, perquè… jo què sé. Enveja? Cinisme? Matonisme? Algunes crítiques tenen tan poc sentit que resulten ridícules.
Uclés té talent i sembla sobrat de determinació i voluntat, tot i que la seva imatge també està forjada en l’exposició de la seva fragilitat. Potser és això. A la fi, la reacció al·lèrgica que provoca en alguns només despulla la seva pròpia condició.
