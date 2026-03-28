Pep Garcia

El tsunami ultra merdós

Quan l’alcalde Aloy va expulsar del ple municipal la regidora de Vox no sabia que l’artilleria mediàtica i pamfletària de la fatxosfera se li tiraria al damunt publicant la notícia i, naturalment, tergiversant-la. Són els reis de la manipulació. Com s’ho fan per fer-ho sempre i a tota hora? Expliquen clamant al sol que en un exercici de coartar la llibertat d’expressió de la regidora de Vox de Manresa, l’alcalde li va tallar el micro primer i la va expulsar després. I clar, menteixen, que és tot el que saben fer des que es lleven fins que se’n van a dormir. I així cada dia. La regidora de Vox, dona de poques llums i desllustrades formes en general – ambdues particularitats que semblen imprescindibles per poder ser de dins del Vox – va introduir en el ple un tema quan no tocava i va continuar xerrant, sempre amb un magre discurs a batzegades i amb les dosis d’odi habituals i unes patètiques maneres quan no tenia el torn de paraula. És el seu hàbitat mental. M’he pres la molèstia de llegir-me les cròniques des de la mirada dels ultres i farien riure si no fos que, realment, són un perill per la convivència i la democràcia en general. Mala peça al teler. Que algú com la regidora Cervilla de Vox hagi arribat a asseure’s al plenari municipal en representació de manresans que l’han votat és un mal símptoma. Una mala notícia. Un mal auguri i una pèssima notícia que d’entrada l’únic que fa és abaixar el nivell de la possible discussió municipal de qualsevol tema. No ens la mereixem aquesta dona ni cap com ella. Sentir-la parlar és un atac a la intel·ligència. Escoltar-la argumentar qualsevol tema és un atac als pilars bàsics de la societat i pensar que, ni per un moment, ella o algú com ella pugui tenir accés a la difícil tasca de governar és una idea aterridora de com se’n pot anar tot a can pistraus. Són uns destralers professionals de la convivència. Ah! I, és clar, tot en castellà només i sempre. Sembla que jo ara en faci broma, però no em fa gens de gràcia. Planyo els regidors manresans pel sol fet d’haver de compartir espai institucional amb algú d’aquest nivell d’indigència política. Però la culpa no és només seva, algú l’ha votat. L’extrema dreta avança per la dreta i per allà on passa deixa erm el camí i es carrega tots els codis i tots els senyals que ens regeixen. I sí, ja sé que alguns d’aquests codis cal canviar-los i/o actualitzar-los, però aquests de VOX per allà on passen arrenquen d’arrel tots els senyals sencers i només miren sempre enrere. Estem avisats i d’aquí a un temps, que l’alcalde hagi hagut d’expulsar un regidor «falton» de Vox ens semblarà una anècdota, una broma, comparat amb el tsunami ultra merdós que ens espera.

