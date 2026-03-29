Opinió | LLADRUCS
De les àgores a les consultes populars
En un món on els dictàmens tècnics sovint s’imposen al sentit comú, diferents ajuntaments del Berguedà reviuen l’essència de la democràcia, la de l’Antiga Grècia, a través de consultes populars per guiar les polítiques locals. Van començar a Gósol, per saber si el poble veia amb bons ulls el canvi de demarcació, i vindrà Puig-reig, amb la disputa sobre la ubicació de l’antena de telecomunicacions. Aquesta setmana, però, ha estat el torn de la Nou de Berguedà i Vilada, que han encaminat el posicionament institucional que prendran els seus Ajuntaments respecte del projecte de la central hidroelèctrica reversible de la Baells dipositant els seus vots a les urnes.
No ens enganyem, el mecanisme té un pes simbòlic, tenint en compte que el resultat no és vinculant i el dictamen sobre aquesta instal·lació sembla venir de més enllà de la comarca -gairebé del cel, segons a qui ho preguntis-. En tot cas, resulta convenient recordar a la ciutadania que la seva opinió és important i les seves veus haurien de ser escoltades més enllà dels comicis, un cop cada quatre anys.
Eines com els pressupostos participatius, que cada vegada es fan forat a més comptes municipals, o dinàmiques com les reunions de poble, freqüents precisament en la prèvia dels processos referendaris esmentats, esdevenen adients per treballar aquesta atenció més directa als desitjos del veïnat. Menció a part es mereixen les preguntes a la part final del ple de Berga, on cada vegada més es recullen les preocupacions dels residents a la ciutat, sovint en forma de queixes i retrets en unes sessions que a vegades són prou bel·ligerants per si mateixes. Prenguin la forma que prenguin, són vies que, com a part implicada en els nostres municipis, hauríem d’aprendre a utilitzar.
Segurament, d’aquí en podria sorgir un debat paral·lel, com en les històries de les pel·lícules de superherois, sobre l’interès col·lectiu de participar en aquestes iniciatives. Crec que pot estar directament relacionat amb l’exercici de reflexió que feia públic Gironella sobre la implicació col·lectiva en les iniciatives populars: en una societat cada vegada més individual i tancada, i amb uns ritmes de vida que provoquen que la majoria no tingui gaire temps per gaudir s’opta per recloure’s en allò que més motiva. Així, com que el retorn del bullici de les àgores és, simplement, impensable, poder vehicular el parer de tots a través de consultes populars resulta l’exercici més adequat.
