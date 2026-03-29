El meravellós paradís dels molins de vent
De zero a gairebé l’infinit en 25 anys. Si hi ha un sector que ha nascut, crescut, ha donat esplendor i ha generat admiració, dubtes i antipaties a Espanya en aquest segle, aquest és el dels molins de vent. Per als més sofisticats, els aerogeneradors. Són els principals responsables que gairebé una quarta part de l’energia que es genera a Espanya sigui eòlica. Bufa el vent i es fa la llum. També els diners.
Amb l’energia eòlica ha passat de tot. Fins i tot s’han produït pel·lícules en contra. Ha rebut bufetades des de tots els extrems de l’àmbit ideològic. I, paradoxes de la vida, els mateixos que van dient que cal ser més verds i menys contaminants que ningú també són els que, d’altra banda, munten manifestacions perquè els molinets no s’erigeixin en segons quins llocs, sobretot si afecten el seu paisatge o els molesta el soroll de les aspes.
Espanya, amb 32.000 megawatts instal·lats, és la sisena potència mundial en energia eòlica terrestre. Amb tot, només representa el 3% de la capacitat instal·lada del planeta, segons dades de l’Associació Empresarial Eòlica (AEE). La Xina suposa el 46% de la instal·lació; els EUA, el 15%; Alemanya, el 6%; l’Índia, el 5%, i el Brasil, el 3%. La suma d’eòlica i fotovoltaica va representar el 40% de l’energia mitjana generada a Espanya el 2025. El 16 d’abril de l’any passat -12 dies abans de la gran apagada- es va batre un rècord històric: el 100% de l’energia generada era renovable. Combinació de vent i sol.
Són múltiples les empreses que participen en la cadena de valor dels projectes d’energia eòlica. Comença amb la propietat del terreny i segueix amb la compra de les matèries primeres bàsiques. Per exemple: acer, ferro, ciment, plàstic, fibra de vidre, coure, zinc, terres rares, alumini... i, per descomptat, també petroli, de manera indirecta en totes les seves possibilitats de refinament. Un procés que des del principi depèn dels plans i les llicències necessàries de les administracions involucrades: locals, autonòmiques i estatal.
Als constructors i als muntadors dels molins s’hi uneixen els promotors dels plans i els propietaris i els operadors dels parcs. Hi pot haver empreses que només siguin constructores i altres que estiguin en els tres processos del negoci. Com a operadors, els cinc líders a Espanya són, per aquest ordre: Iberdrola, Acciona Energía -també construeix-, la italiana Enel (principal accionista d’Endesa), Naturgy i la portuguesa EDPR.
Geogràficament, les inversions han sigut molt dispars depenent de cada territori. Per comunitats autònomes, Castella i Lleó, Aragó i Castella-la Manxa tenen el 50% de la capacitat total. En comunitats com Extremadura -ha apostat per la fotovoltaica-, les Balears, Cantàbria i Madrid, l’energia potencial procedent del vent els importa poc. El cas de Catalunya és un dels més interessants: de ser pionera ha passat a estar al vagó de cua de les inversions. Tal com passa amb un bon nombre d’infraestructures, l’oposició del territori afectat ha sigut clau per paralitzar nous projectes.
Un detall en el qual les renovables hi tenen molt a veure: Espanya continua sent un dels països europeus amb el preu de l’electricitat més baix. El 25 de març, el megawatt hora es pagava a 18 euros davant els 135 d’Itàlia i Suïssa, els 54 d’Alemanya i els 22 de França, que viu de l’energia nuclear. Poder confirmar que l’apagada del 28 d’abril del 2025 va ser a causa d’un excés d’oferta d’energia renovable que va col·lapsar el sistema elèctric encara genera interrogants.
Per províncies, Saragossa és la que té més capacitat eòlica. L’impuls de les renovables és un dels arguments que han permès a la comunitat l’aposta per la instal·lació dels centres de dades, intensius en consum d’energia. I és a Saragossa on neix Forestalia, l’empresa familiar a la qual dediquem la portada d’aquesta setmana de l’‘actius’ i que ha sigut protagonista del boom de renovables en aquesta comunitat.
El grup, propietat de la família Samper, ha sigut un dels afavorits pel desenvolupament d’aquest negoci, i ha arribat a promoure parcs amb 1.500 megawatts ja en operació i en aliança amb altres operadors. Des d’aquesta aposta, Forestalia ha erigit un petit imperi en què també s’inclouen les inversions en centres de dades. Però amb l’èxit han arribat els escàndols. Jorge Heras explica l’auge de Forestalia i contextualitza les causes judicials obertes contra l’empresa, on es barregen relacions amb funcionaris públics i presumptes delictes de corrupció. Com sempre, el benefici del dubte.
