Opinió | tribuna
Quan l’administració pública hi confia, la societat avança
Hi ha models econòmics que no només generen activitat, sinó que transformen vides. Els centres especials de treball d’iniciativa social en són un exemple clar. Fa més de cinquanta anys que, des de Catalunya, aquest model construeix oportunitats per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, no des de la caritat, sinó des dels drets.
Aquest model neix de la iniciativa de famílies i professionals que van decidir no esperar. Sense recursos, però amb una convicció profunda, van impulsar una manera diferent de fer empresa: posar la persona al centre i fer de la inclusió laboral una eina de transformació social. Avui és un sector sòlid, professionalitzat i amb gran capacitat d’impacte.
Els centres especials de treball d’iniciativa social no són aliens a la realitat econòmica. Han de ser viables, competir i generar resultats per sostenir la seva activitat. La diferència no és si obtenen beneficis, sinó què en fan: es reinverteixen íntegrament en millorar les condicions laborals, generar oportunitats i reforçar els suports. Aquesta és la seva fortalesa: una economia al servei de les persones, amb rigor empresarial i compromís social. Un model clau en el desenvolupament de polítiques inclusives.
Avui continua demostrant la seva utilitat: per cada euro invertit, el retorn social es multiplica en ocupació, autonomia i reducció de costos assistencials. No és despesa pública, és inversió. Però aquest equilibri és exigent. L’increment de costos i una competència que no sempre comparteix els mateixos valors posen en risc el model. Sense estabilitat i finançament adequat, el risc és també social. El tercer sector no és accessori: és essencial. Arriba on el mercat no arriba i complementa l’acció pública. Darrere de cada lloc de treball hi ha una vida.
Per això, no es tracta de demanar privilegis. Es tracta de garantir les condicions perquè un model que funciona pugui continuar fent-ho. I això passa per tres grans àmbits d’actuació pública:
Un finançament estable i suficient que permeti sostenir l’activitat i millorar les condicions laborals de les persones treballadores, especialment aquelles amb més necessitats de suport; el reconeixement explícit de l’impacte social en la contractació i en les polítiques públiques, incorporant criteris que vagin més enllà del preu; i un marc normatiu que protegeixi la singularitat del model no lucratiu i eviti la seva dilució en entorns mercantils.
No és una qüestió sectorial. És una decisió de país. Apostar pels CETIS és apostar per una economia més justa, més inclusiva i més eficient. I en un context de transformacions profundes, aquesta manera de fer empresa no és només necessària. És imprescindible.
