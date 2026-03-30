Opinió | De burxot
Vingegaard, al palmarès de la Volta
La Volta ja té un altre nom il·lustre en el seu palmarès, el del danès Jonas Vingegaard, guanyador de la 105a edició aquest diumenge, probablement l’únic ciclista que en aquests moments li pot discutir el triomf en una gran prova per etapes a l’eslovè Tadej Pogačar, guanyador de la ronda catalana el 2024. A més d’enfrontar-se de manera directa quan es troben en una mateixa cursa —només en el Tour de França, últimament—, Vingegaard i Pogačar competeixen durant la temporada a distància. L’eslovè ha canviat la preparació per al Tour i s’ha concentrat en les clàssiques d’un dia, en persecució d’Eddy Merckx, a qui pretén discutir-li l’epítet de millor ciclista de tots els temps (per palmarès, encara sí). Pogačar ha guanyat quatre dels cinc monuments —només li falta la París - Roubaix— i n’acumula un total d’onze, pels dinou de Merckx, que va guanyar-los tots cinc almenys dues vegades. El danès Vingegaard ha tancat la Volta amb dues victòries en les dues etapes de muntanya que hi han quedat —el vent va fer cancel·lar l’ascensió a Vallter— i ha inscrit el seu nom al Santuari de Queralt al costat de, justament, Eddy Merckx i Tadej Pogačar. En el ciclisme també es competeix contra la història. Arribava amb la París - Niça guanyada i d’aquí a unes setmanes es disposarà a conquerir el Giro d’Itàlia i, en cas d’aconseguir-lo, afegir-se al grup selecte de corredors que tenen en el seu palmarès les tres grans voltes per etapes, un mèrit de què Tadej Pogačar no pot presumir, encara. La Volta ha tancat una altra edició extraordinària refermant-se com a una de les millors curses d’una setmana del calendari internacional. I no només pel nom del guanyador i la nòmina de corredors. Sobretot, per la duresa i la bellesa de les etapes, i el seguiment dels aficionats a peu de carretera. Les dues jornades muntanyenques celebrades —s’hi hauria afegit la de Vallter— han ofert diferències, pugnes, demarratges, enfonsaments i imatges del millor ciclisme.
