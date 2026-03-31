Opinió | a tort i a dret
El cel del bàsquet il·lumina l’alcalde
«Hi haurà més alegria al cel per un sol pecador que es converteix que per noranta-nou justos que no necessiten convertir-se», diu la paràbola de l’ovella perduda (Lluc 15,7). Exulta de joia el cel del bàsquet per la conversió de l’Ajuntament de Manresa, que ha abandonat l’heretgia reformista i ha abraçat la veritable fe en el pavelló nou de trinca.
Ho anunciava ahir Regió7 en portada: «Manresa renuncia a reformar el Nou Congost i apostarà per construir un altre pavelló». Que és el que sempre havien volgut el club que l’utilitza preferentment i la seva engrescada afició. El govern municipal no ho veia clar, però la llum ha arribat als seus ulls. Potser va prendre la decisió el 21 de febrer?
No seriem catalans si no ens féssim la mateixa pregunta que Josep Pla davant la lluminària nocturna de Manhattan: «Tot això, qui ho paga?». Alcalde i regidors manresans han estat buscant diners per a un pressupost inflacionari, que ha passat de sis milions per a reformes indispensables el 2022, als entre 18 i 20 milions de finals de l’any passat per a una transformació ambiciosa. Ves que des de llavors no hagi aparegut alguna nova expansió davant la qual l’alcalde hagi pensat: preu per preu, sabates grosses.
El Nou Congost compleix enguany el 34è aniversari. Ja són anys! El va aixecar l’alcalde Sanclimens, que va aconseguir diners de l’hipermercat Pryca com a torna de la seva implantació a la ciutat. A veure quina carambola s’empesca en Marc Aloy perquè li paguin el nou pavelló.
Els aficionats al bàsquet que es deleixen per un nou recinte han d’estar agraïts al Barça, etern rival. Les obres d’ampliació del Camp Nou, amb els seus constants endarreriments, poden haver neguitejar els dirigents i directius manresans, fent-los imaginar el malson de dos o tres anys de Congost empantanegat.
Un desconfiat de mena podria afegir una altra línia de reflexió. Hem dit que al club i als seguidors els ve més de gust un pavelló nou que la reforma de l’actual, per ambiciosa que sigui. Aquests seguidors són molts i molt intensos, de manera que a un alcalde amb pretensions de reelecció no li convé tenir-los com enemics, ni que l’oposició llanci les xarxes per pescar vots en el mar del seu descontent.
No cal que siguem paranoics. Segur que el cop de timó no té res a veure amb que faltin tretze mesos i mig per a les eleccions municipals. És, simplement, un cas d’illuminatio. Gaudeamus.
