Opinió | TRIBUNA
Per un món contra les guerres!
Hi ha una realitat que ens amaguen darrere del cinema bèl·lic i dels «videojocs». La guerra és el pitjor que li pot passar a la humanitat. Sovint, escolto polítics occidentals —com els líders del PP espanyol i el de Vox — parlar-ne com si fos un videojoc. Ho presenten com una equació simple: «hi entrem, aconseguim els objectius i guanyem». Parlen de logística, d’armes i d’estratègia, com si es tractés d’un problema tècnic i no d’un malson de carn i os. Però la guerra no és un joc. La guerra és destrossar humans. Són famílies senceres cremades vives dins de casa seva. Són persones estripades, que senten com la vida se’ls escapa lentament sota la runa, morint asfixiades o dessagnades. És haver de recollir en una bossa restes humanes, intentant distingir quina part del cos pertanyia al teu fill o a la teva mare. Si nosaltres, els occidentals, podem mantenir aquesta mentalitat compartimentada i freda, és per un sol motiu: la guerra no ens passa a nosaltres. Des de la guerra franquista, no hem patit bombardejos als nostres barris. No hem viscut l’experiència de veure una mà tallada al mig del carrer i preguntar-nos, amb l’estómac encongit, a qui pertanyia. No ens hem hagut d’enfrontar a l’horror de trobar el cos destrossat d’un familiar després d’un tret de canó, recordant com feia només unes hores l’ajudàvem a vestir-se per anar a l’escola. La guerra no és una pel·lícula patriota de Hollywood, plena d’actors atractius llançant dolents per un penya-segat. No. La veritable guerra és bruta, silenciosa i pudent. Per això l’imperi occidental necessita amagar-nos aquesta realitat. Ens presenten els atacs a escoles i hospitals com a «danys col·laterals» inevitables. Ens venen la guerra amb glamur i heroicisme, mentre els pobles de l’Orient Mitjà són retratats com a éssers infrahumans, salvatges o trastornats. Necessiten fer-ho perquè una part enorme de l’engranatge econòmic i geopolític occidental depèn de la guerra. La guerra és la cola que manté unit l’imperialisme. Necessiten que el vessament de sang a gran escala continuï, i per això volen que la població corrent no oposi resistència. Si els ciutadans occidentals compressin realment, amb el cor i amb les entranyes, que aquells que pateixen els atacs aeris són éssers humans com ells, pocs acceptarien que els seus governs infligissin aquests malsons als seus semblants. Qualsevol persona amb un mínim d’humanitat, i amb una visió del món basada en la veritat, mouria muntanyes per aturar una guerra. I, tanmateix, veiem com hi ha països amb un poder de destrucció inimaginable governats per autèntics sociòpates que la busquen activament. Sentir certs polítics i tertulians parlar sobre conflictes bèl·lics com si estiguessin remodelant casa seva, sense esmentar l’horror ni les conseqüències per a la humanitat, és simplement esfereïdor. El món no coneixerà la pau mentre permetem que aquestes criatures, desconnectades de la realitat i del dolor aliè, ens continuïn governant. Aturem la màquina. Plantem cara a la barbàrie. n
