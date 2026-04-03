Opinió | evangeli
Joseph Nkongolo
Crist és la nostra Pasqua
En el seu primer discurs després de la resurrecció de Jesús (Fets 10,34 a.37-43), Pere insinua que la resurrecció és un fet, que és obra de l’amor de Déu i que els deixebles en són els primers testimonis.
Allò que Déu va voler per al seu Fill, també ho vol per a cada persona. Mitjançant la resurrecció de Jesús, Déu el va fer Crist i Senyor. Així, Déu fa cristià a cada persona que ressuscita amb Crist. La resurrecció és doncs un camí essencial volgut per Déu perquè puguem assemblar-nos a Jesús, home fet a la imatge de Déu.
La nostra resurrecció és una nova vida en Jesucrist. Tal com va aparèixer Crist ressuscitat, la nostra resurrecció ha de ser visible per a tothom, en la vida que il·lumina el món i l’atreu cap amunt (Col 3,1-4).
Darrere de la seva senzilla narrativa, l’evangeli (Jo,20,1-9) ens permet descobrir el poder de la resurrecció amagat darrere del signe silenciós del sepulcre buit. Aquest poder és el de l’autocomunicació. Podem atrevir-nos a dir que va ser la mateixa resurrecció la que va commoure el cor amorós de Maria, impulsant-la a anar al sepulcre a primera hora del matí per ser la primera testimoni del sepulcre buit. Per a ella, la constatació va ser tan aclaparadora que no la va poder suportar sola: ho va explicar als deixebles, Pere i Joan, qui, juntament amb ella, van confirmar l’observació.
Aquest buit era només un signe senzill i no una prova. Però ells hi veien la prova de la resurrecció. Això demostra que la fe, i amb ella, l’esperança, no necessiten signes suficients ni proves irrefutables per ser construïdes. És com si ja hi estiguéssim predisposats. Podem creure que la gràcia de Déu ja hi és obrant. Però, un cop establerta la fe, es demostra com una força interior que sosté la vida, en accions i en testimoni.
La fe en la resurrecció ha sostingut tota la història del cristianisme, des dels seus orígens fins als nostres dies. Avui, busquem captar la nova llum de comprensió amb la qual la resurrecció de Crist ens il·lumina. Per a nosaltres avui, la resurrecció significa que el judici i la justícia de Déu romanen. El bé triomfarà del mal, i la vida de la mort. La por de la mort no és un mar infranquejable, perquè Déu té poder de conquerir la mort i obrir la porta a la vida eterna per a aquells que han desafiat la por i han cregut en ell.
