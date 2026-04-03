Opinió | TRIBUNA
Manresa empoderada i respectuosa
Manresa Empoderada és un projecte, inclòs dins del Pla Local de les Persones Grans (PLPG), que té l’objectiu que la gent gran prenguem consciència de la nostra capacitat individual i col·lectiva i sapiguem defensar els nostres drets. Manresa Respectuosa és un altre projecte del PLPG, que té com a propòsit la sensibilització davant de les diferents discriminacions que es produeixen.
És molt important destacar que els membres del Consell Municipal de les Persones Grans vam contribuir activament en la redacció del PLPG. Una participació que no es va quedar en una escolta passiva, com és habitual, sinó que va ser real, pel fet que el Pla va ser elaborat col·lectivament.
Una manera de treballar que té continuïtat en la seva implantació. En aquest sentit, des del Consell proposem un conjunt d’activitats per al segon trimestre d’enguany amb l’eslògan «Que l’edat no et limiti!». Aquest programa inclou, per una banda, tallers autogestionats (Micro obert), l’homenatge a les persones centenàries, un assessorament sobre la Llei d’igualtat de tracte i la Jornada per a la Prevenció dels Maltractaments, dins de Manresa Empoderada, i per altra, una conferència sobre edatisme, l’exposició «Edatisme zero» i la visualització i posterior debat sobre el curtmetratge «La bretxa», dins de Manresa Respectuosa.
Tot aquest tarannà participatiu i la feina feta col·lectivament és possible gràcies a l’imprescindible impuls polític de la regidora Mariona Homs, a la coordinació de la tècnica de persones grans, Laura Perostes, i a l’interès i dedicació dels membres del Consell, que estem demostrant la potència que pot arribar a tenir la participació ciutadana en la gestió municipal. Un tema que, desgraciadament, s’ha deixat de banda en la nostra ciutat, abandonant l’impuls que el regidor Pol Huguet va donar amb l’elaboració del vigent Reglament de Participació Ciutadana, una normativa que s’està incomplint per part del govern municipal, eliminant els consells de districte, deixant decaure des de fa anys els consells sectorials...
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès