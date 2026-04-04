Opinió | Lletres de canvi
Carles Manzanares
L’altre mantra: canvi de model productiu
Pràcticament des de la transició democràtica que també va dur de forma implicita uns processos de reconversió industrial i econòmica es situa la necessitat d’abandonar la idea de ser un país forjat sota la idea de la mà d’obra barata per passar a ser un país on l’economia es fonamenti en el producte de qualitat, en la innovació i el desenvolupament. Passos en aquesta línia s’han fet i molts. La irrupció de la Xina en aquest mateix període cronològic ha forçat a aquesta transformació, però alhora la pròpia Xina també viu aquesta transformació a un ritme a més, espectacular. La nostra transformació ells l’han fet pràcticament en dues dècades.A més ara es situen com a punters en robotització i desenvolupament de la intel·ligència artificial.
Les dades actuals de l’economia espanyola (marges empresarials, pib, etc) són molt bones. També les dades d’cupació, situant-nos en nivells rècord. Aquesta situació recorda a la viscuda a finals del segle XX i inicis del XXI. La diferència però, és que aquesta vegada es creixement no es sustenta ni en l’endeutament que va acabar provocant l’esclat de la bombolla ni en el creixement de sectors precaris i de baixa productivitat. Tot i així, en aquell moment la premsa parlava del “miracle espanyol” i en canvi ara o es dilueix la situació o fins i tot es parla de fallida imminent.
És contradictori aquest creixement econòmic amb la manca de creixement real dels salaris. Bé, d’una part dels salaris. Els més baixos s’han vist impulsats a l’alça per la important revalorització del Salari Mínim Interprofessional. Els salaris més alts, els situats per damunt del salari mitjà, també han crescut. I són els salaris intermitjos els que no han notat el creixement que a totes llums és més que necessari. I és necessari per que hi ha indicadors d’allò que el nostre secretari general, Unai Sordo, anomena “els preus del malestar”. El preu de l’habitatge, el preu de la formació, de les cures (en diners o en temps) o el preu de suministraments o necessitats bàsiques no han deixat de pujar. I és en aquest context on també ens trobem que apareixen sectors o tan sols perfils professionals molt específics on no es troba mà d’obra qualificada. I quan parles de qualificació a la gran majoria de la població li ve al cap persones treballadores de l’àmbit científic o tecnològic, però no només són aquests perfils. Conductors de camió o de autobús, personal dedicat a l’atenció a la discapacitat, a la infància o les persones grans depenents, operaris industrials especialitzats, etc.
I és aquí on entra en joc el factor salarial. Són aquests perfils salarials intermitjos els que no veuen una revalorització justa dels seus ingressos. I això s’està situant en les meses de negociació col·lectiva. Que si no hi ha una puja salarial d’acord a com puja el nivell de benefici empresarial no es trobarà personal per a ocupar aquests llocs de treball. Està succeint. I està a les nostres mans acabar de donar un nou pas per a què aquest mantra del canvi de model productiu s’acabi de consolidar. Perquè el canvi també passa per posar en valor la feina que determinades professions realitzen per a l’economia però també per al conjunt de la societat, per cosir-la i recosir-la.
No és inocent que aquesta paradoxa entre creixement econòmic del país i empobriment de sectors obrers es produeixi. En aquest context creixen els monstres de l’ultradreta que arremeten contra la immigració i la volen fer culpable d’allò que en realitat és culpa d’un sistema econòmic injust i desigual. El risc de fractura social que això provoca té conseqüències que poca gent valora. Cal per tant, que el canvi de model productiu vagi també acompanyat d’un canvi de model social i econòmic que incideixi en una justa redistribució de la riquesa i en una millor valoració de col·lectius que ens seran imprescindibles per atendre les necessitats del futur.
