Opinió | Opinió
El sector turístic, en alerta per la guerra
És massa d’hora. Aquestes tres paraules designen la resposta habitual a l’hora d’abordar quin serà l’abast real de la guerra que afecta el golf Pèrsic. Cada dia Donald Trump ens sorprèn amb algun anunci, alguna amenaça, algun canvi d’opinió, i de signe d’allò més estrafolari. En aquesta ziga-zaga declarativa constant naveguen els mercats, a dalt i a baix, amb una incessant volatilitat que afavoreix només els millors especuladors i els posseïdors d’informació privilegiada, amics i família de Trump en primer lloc.
Ves a saber què deu haver passat en les últimes hores amb el preu del petroli. Fins que no sigui visible un rumb clar, de moment cal atenir-se als primers indicadors macroeconòmics. Aquests mostren un esperat repunt de la inflació, que en el cas d’Espanya es va situar al març en el 3,3%, davant el 2,3% del febrer. L’1,9% de l’IPC que va mostrar la zona euro al febrer va pujar fins al 2,5% el mes passat. Segons el que passi aquest mes, el Consell de Govern del Banc Central Europeu podrà decidir una pujada de tipus en la seva pròxima reunió del 29 i 30 d’abril a Frankfurt. L’objectiu de la política monetària del BCE és mantenir la inflació al voltant del 2%.
Si la guerra i les seves conseqüències en el subministrament de petroli a través de l’estret d’Ormuz es mantenen, els preus seguiran a l’alça. Això afectarà tant la gasolina com els fertilitzants i al 95% de la indústria, dependent del refinament del petroli. Com cal recordar: sense petroli no podrien construir-se ni aerogeneradors ni plaques fotovoltaiques. El pitjor vaticini és que el barril de cru superi els 150 dòlars de manera constant en els pròxims mesos. L’alliberament de reserves en estoc no serà suficient per pal·liar la reducció de l’oferta. Si es manté per sota dels 100 dòlars, doncs tots més tranquils.
Girs de l’economia. Si apugen els preus a causa d’un xoc d’oferta augmentant la inflació per l’escassetat de producte, s’acabarà reduint la demanda. La contracció econòmica és el següent: el crèdit s’encareix, baixen les inversions i el consum. I les mesures fiscals dels estats tornaran a recordar-nos temps de pandèmia. ¿Hi haurà més capacitat d’emetre deute, tal com va passar durant la crisi sanitària i el primer any després de la invasió russa d’Ucraïna? Massa d’hora per predir el nivell i el temps que durarà aquest període d’estagflació, inflació més recessió.
És també massa d’hora perquè el sector turístic pugui sentir els efectes de la guerra en aquesta Setmana Santa. Les reserves estaven fetes amb temps i només la vaga del personal de terra dels aeroports ha amargat els passatgers. Els nivells d’ocupació acabaran igual que l’any passat i, en algunes zones, fins i tot els superaran. Els restaurants i els bars seran els primers que podran indicar si ha baixat el consum.
Una altra cosa és què pot passar en les vacances d’estiu per a aquells que encara no havien reservat viatges. El preu dels bitllets dels avions continuarà pujant seguint el fil del que passi amb el preu del petroli i la inflació afectarà tota la indústria. Les aerolínies han començat a reduir rutes. A més, s’hi afegeix l’element psicològic: més por de viatjar i de gastar pel que pugui passar.
Aquesta por ja està més que confirmada als països del golf Pèrsic, que en els últims anys havien disparat el seu atractiu turístic, a més d’atraure inversions. Qatar, els Emirats Àrabs i fins i tot Oman en seran els principals perjudicats. El WTTC (Consell Mundial de Viatges i Turisme) calcula pèrdues diàries de 600 milions. Qatar va rebre 5 milions de visitants el 2025, i els Emirats (Dubai i Abu Dhabi, especialment), 33 milions. Unes xifres que trigaran a repetir.
¿Com pot afectar Espanya el tancament d’aquestes destinacions? Amb 96,8 milions de visitants rebuts l’any passat, només superat per França amb 102, pot ser un dels països més beneficiats. Amancio López, fundador i president d’Hotusa a la portada d’aquesta setmana de l’‘actius’: «En escenaris d’inestabilitat, es poden produir redistribucions de la demanda turística, particularment des de destinacions del Mediterrani oriental o zones més pròximes al conflicte cap a altres mercats percebuts com a més segurs, com Espanya i el conjunt del Mediterrani occidental. No obstant, aquest tipus de moviments solen ser parcials i, en molts casos, conjunturals». Una altra cosa, com assenyala més endavant, és que qualsevol guerra, i més com aquesta, pot acabar tensant i afectant el sector. El que hem dit: massa d’hora.
