Opinió | tribuna
Quan la violència es grava i es comparteix
Els darrers dies, a Sant Joan de Vilatorrada, un vídeo ha sacsejat més que una agressió. Ha posat davant del mirall una realitat que, massa sovint, passa desapercebuda: no només ens preocupa el que passa, sinó que fem quan passa.
Les imatges són dures. Un menor agredeix. D’altres miren. Ningú intervé. Algú grava.
I aquí és on comença una altra part de la història.
Perquè, en molts casos, el focus se situa, amb raó, en qui agredeix. Però al voltant hi ha altres papers que també construeixen el relat: qui presència, qui decideix no actuar, qui aixeca el mòbil i qui, després, fa circular el vídeo.
I això, encara que sovint no ho sembli, també té conseqüències.
Vivim en una realitat on gravar-ho tot s’ha convertit en un gest gairebé automàtic. A qualsevol plaça de Manresa o a la sortida d’un institut, el mòbil és una extensió de la mirada. Però quan allò que es registra és una agressió, ja no estem davant d’una escena qualsevol.
No és només documentar. És amplificar.
El que abans quedava en un moment concret, avui pot multiplicar-se en segons. El que passa en un carrer pot acabar circulant per grups de WhatsApp, xarxes socials i converses digitals sense cap control. I, en aquest procés, el dany també es transforma.
Perquè ja no és només l’agressió. És la seva exposició.
Des del punt de vista jurídic, aquest canvi és rellevant. El nostre ordenament protegeix de manera especialment estricta els menors, també pel que fa a la seva imatge i dignitat. I difondre continguts d’aquest tipus, encara que es faci sense mala intenció aparent, pot vulnerar drets fonamentals.
I no només per a qui agredeix.
També per a qui grava. I per a qui comparteix.
El problema és que moltes d’aquestes decisions es prenen sense pensar. Tot és immediat: es grava, s’envia, es comenta. La pantalla genera una sensació de distància, com si el que passa allà dins no tingués conseqüències fora.
Però en municipis com Sant Joan de Vilatorrada, o a qualsevol punt del Bages, aquesta distància és una il·lusió.
Aquí ens coneixem. Les històries no són anònimes. El que es comparteix té noms, famílies, entorns propers. I l’impacte no es dilueix: es queda.
Per això, potser la pregunta no és només què ha passat, sinó què fem nosaltres quan passa.
Gravar és fàcil. Compartir, encara més.
Però aturar-se, intervenir, o simplement decidir no difondre, també és una forma d’actuar.
En un moment en què tot es pot enregistrar, la responsabilitat ja no és només de qui fa el primer gest. També és de qui decideix què en fa després.
Perquè, de vegades, el que ve després és el que acaba definint realment el que ha passat.
