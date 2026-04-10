Opinió | falsa gurú
Ser falsa gurú no pot ser tan fàcil
Llegint l’entrevista d’en Quim Bertomeu de la setmana passada a l’alcalde Marc Aloy a aquest diari, em va cridar l’atenció la pregunta sobre aquest suposat debat de si s’ha d’endurir l’accés al padró i si l’alcalde és partidari de fer-ho o no. Dic “suposat” perquè no m’imaginava que per empadronar-te falsament podies demanar tantíssimes ajudes. Com tampoc no sabia que existien tants cotxes de luxe amagats per no ser vistos a les cues del banc d’aliments o que els pobres avis tinguessin pensions míseres per culpa dels nou benvinguts! Els comentaris de l’entrevista m’han revelat un nou món.
Innocent de mi, pensava que aquest «debat» tan important feia referència a totes aquestes famílies catalanes, manresanes, defensores de l’educació pública, que s’empadronen a casa de la tieta o de la dona de fer feines per evitar que els seus fills entrin en segons quines escoles; col·laborant així, amb la segregació escolar. Doncs resulta que no anava per aquí la cosa…
Per altra banda, aquesta setmana he vist milers de persones (calculo amb les mateixes quantitats que els comentaristes: moltes, un munt, a mansalva) repostejant el vídeo d’un aliancer manresà on, «en nom de molts de nosaltres», narrava la pallissa propinada a un menor d’edat a Sant Joan de Vilatorrada.
Per si la notícia no fos prou fastigosa de per si, l’instagramer l’acabava d’amanir amb una explicació racista, dogmàtica i plena d’errors. Ni va passar diumenge, ni se sabia la nacionalitat dels agressors en aquell moment, ni existeix cap importació massiva de cultures violentes. Això últim ni tan sols ho vaig entendre.
Vaig tornar a llegir els comentaris esperant que algú li recomanés deixar d’editar els seus vídeos a cop de tall tan groller i s’aprengués bé el discurs que volia transmetre abans de publicar-lo. Més que res per transmetre fiabilitat. Doncs anava equivocada un altre cop. Gairebé ningú no el qüestionava; el glorificaven com un heroi local.
I jo només puc sentir-me indignada! Ser falsa gurú no pot ser tan fàcil. Ho arribo a saber i no pago la quota del CapCut premium per dissimular la meva incapacitat a l’hora de lligar dues idees seguides!
