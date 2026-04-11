Opinió | a tort i a dret
Ministre Puente, vingui a Manresa. En tren
Óscar Puente va fer dijous una visita llampec a Catalunya per parlar de Rodalies amb Salvador Illa, davant d’un mapa estès sobre la taula. Veni, vidi, marxi. No preguntes de la premsa. Les respostes les xiula el vent. Al ministre de Transports se li pot agrair que admetés el desastre absolut de Rodalies en compareixences parlamentàries a Madrid, però si no explica fil per randa quan i com ho arreglarà, no ens diu res que no sapiguem. «Vostè té mal de panxa», va dir-li el metge al pacient. «I per què es pensa que he vingut?», va respondre l’afectat.
Ens agradaria imaginar que la visita va ser tant curta perquè té intenció de repetir-la aviat, i per a quan això passi, des d’aquí li fem una proposta: prescindeixi de les reunions oficials i acompanyi’ns en un recorregut vivencial per la xarxa de Rodalies i Regionals. Això sí: reservi’s més d’un dia, perquè amb vint-i-quatre hores no en tindrà prou.
Pot començar per la línia de Barcelona a Puigcerdà, però haurà d’agafar un autobús de Barcelona a La Garriga i després un altre des de Ripoll fins la Cerdanya. Màxima simplicitat. L’endemà pot gaudir del trajecte Barcelona-Lleida pel Bages, que circula tres cops al dia i inclou un canvi de tren a Terrassa i un altre a Manresa. Entre una cosa i l’altra, cinc hores.
Anar i tornar l’ocuparà tota la jornada i acabarà cansat, així que el tercer dia pot fer un desplaçament curt: fins la Universitat Autònoma. Això sí, amb els Ferrocarrils de la Generalitat, perquè els de la seva Renfe no circulen.
Però l’experiència realment transformadora serà aventurar-se per les línies que van de Barcelona cap al sud. Per començar, a la de Sitges i Vilanova hi ha un bon tros de via única perquè estan arreglant l’altra: poc a poc i bona lletra. Si es tracta d’anar a Tarragona, Reus, Valls, Tortosa, o a Lleida per Montblanc, la cosa va així: en tren de Barcelona a Castelldefels, en bus de Castelldefels a Coma-ruga, i en tren de Coma-ruga en endavant. Però si va a Flix o Riba-roja, a Reus haurà de baixar del tren i pujar a un autobús. En total, dos trens i dos busos amb vistes a l’Ebre. Benvinguts a Kafkalàndia.
Torni, ministre. Visqui l’emoció de les Rodalies, alliberi’s de l’esclavatge del rellotge i descobreixi les virtuts relaxants de viatjar sense pressa. I si ens avisa amb temps, els manresans li organitzarem un comitè de benvinguda quan faci escala a l’estació del Nord. Res d’excessiu: unes pastes i unes amables pancartes.
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Famílies del Bages, angoixades en veure material dels seus fills a les xarxes socials després de la pallissa a Sant Joan de Vilatorrada
- Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre