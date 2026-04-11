Opinió | Aula d’economia i empresa FUB-UManresa
El miratge lunar
El 12 d’abril de 1961, la Unió Soviètica posava en òrbita el primer ésser humà, Iuri Gagarin. La cursa espacial havia començat i esdevenia un escenari central de la pugna entre dues superpotències, la URSS i els Estats Units, per conquerir l’espai. Aquesta competició la va guanyar clarament els Estats Units. Quan una economia de mercat mobilitza el seu enorme potencial, els resultats superen amb escreix els de la planificació centralitzada.
El 20 de juliol de 1969, durant la missió Apollo 11, l’astronauta Neil Armstrong es convertia en el primer ésser humà a trepitjar la Lluna. Aquell moment va simbolitzar el punt culminant de l’hegemonia tecnològica nord‑americana. Avui, l’economia espacial és liderada principalment per empreses privades com SpaceX (Elon Musk), Blue Origin (Jeff Bezos) i Virgin Galactic (Richard Branson), que operen com a concessionàries de grans agències públiques.
El mercat del turisme espacial realitza estades en òrbita terrestre, amb les empreses de Bezos i Branson. Una altra aplicació comercial del sector espacial són els satèl·lits, recursos clau per a les telecomunicacions, la monitorització meteorològica, la connexió global a internet o la seguretat. L’empresa de Musk explota aquesta línia de negoci amb serveis com Starlink. Els satèl·lits generen ocupació altament qualificada i impulsen la recerca en tecnologia avançada.
La missió Artemis II, que ha portat de nou una tripulació humana més enllà de l’òrbita terrestre i l’ha fet sobrevolar la Lluna per primera vegada en més de cinquanta anys, constitueix un èxit tècnic indiscutible. El retorn a l’espai segella el tancament d’un llarg parèntesi en l’exploració tripulada, dominat durant dècades per l’Estació Espacial Internacional. Tanmateix, l’èxit operatiu d’Artemis II obliga, paradoxalment, a formular amb més rigor una pregunta incòmoda: és econòmicament viable el projecte Artemis com a base d’una presència humana permanent a la Lluna? L’anàlisi detallada dels costos i de les limitacions físiques suggereix una resposta negativa.
Artemis II ha validat elements essencials com el llançador, la nau Orion, els sistemes de suport vital, la navegació i protecció en trajectòries translunars. En termes d’enginyeria, un èxit. Però Artemis II no resol els problemes centrals de la viabilitat d’una explotació lunar humana sostinguda: radiació, logística de superfície, energia, manteniment i costos. L’èxit d’Artemis confirma que és possible repetir les fites d’Apollo, però no que sigui raonable institucionalitzar‑lo.
La Lluna està fora de l’escut geomagnètic terrestre i les taxes d’exposició a la radiació còsmica són molt elevades. Els estàndards biomèdics de la NASA fixen una dosi acumulada al llarg de la carrera d’un astronauta al voltant dels 600 mil·lisieverts (mSv) de radiació, perquè a partir d’aquí les probabilitats de càncer es disparen. A les taxes de l’espai profund, aquest límit s’assoleix en pocs mesos d’exposició. Ni els blindatges ni les estratègies de calendari solar modifiquen substancialment aquesta realitat. La radiació estableix un sostre infranquejable al temps d’estada lunar i a la reutilització de tripulacions. Qualsevol idea de “base permanent” entra en contradicció amb la biologia humana.
La narrativa favorable a Artemis acostuma a presentar la construcció d’una base lunar com un procés de costos incrementals: cada missió afegeix capacitats, cada inversió prepara la següent. Però aquesta idea només funciona en abstracte. Una base lunar permanent comportaria, segons els informes del projecte, un cost superior a 250.000 milions de dòlars en un horitzó de 15 a 25 anys. En termes d’astronauta i dia a la superfície lunar, més de 100 milions. Aquests valors no tenen comparació possible amb missions robòtiques, que aconsegueixen rendiments científics elevats amb costos menors i sense risc biològic.
Pel que fa als recursos lunars, és cert que existeix aigua gelada als pols lunars, però la seva distribució és irregular i la concentració baixa. Extreure-la requereix operar en cràters permanentment ombrívols, amb fred extrem, pols abrasiva i enormes requeriments energètics. Segons informes de la missió Artemis, el cost efectiu de l’aigua lunar pot situar-se amb facilitat entre el mig milió i el milió de dòlars per tona.
Pel que fa a l’heli‑3, la conclusió és encara més clara. Caldria processar milions de tones de regolita per obtenir quantitats modestes del producte. A més, no existeix cap mercat real de fusió amb heli‑3. És un recurs físicament existent però econòmicament irrellevant ara com ara. Presentar-lo com a base d’una economia lunar és un exercici de ficció especulativa.
Per tant, Artemis no pot justificar‑se per criteris de rendibilitat econòmica. El seu programa és d’una altra naturalesa: demostració tecnològica, integració de sistemes complexos, acció geopolítica i assaig de mecanismes de governança espacial. La retòrica d’una economia lunar autosostenible no està avalada per les finances. El projecte Artemis respon, en part, a la competència amb la Xina, però convertir la Lluna en un escenari de rivalitat sense una base econòmica sòlida pot generar costos creixents sense retorn estratègic equivalent.
Artemis II ha demostrat que els Estats Units poden tornar a navegar l’espai cisllunar amb humans. No ha demostrat que valgui la pena quedar‑se a la Lluna. El programa s’ha d’entendre com el que realment és: una demostració tecnològica i geopolítica, però no el fonament d’una economia lunar viable ni d’una colonització humana sostinguda. Pretendre que la Lluna, avui, sigui una nova frontera econòmica és confondre l’ambició amb la realitat.
