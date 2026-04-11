Opinió
Per qui lluitaràs?
Per qui lluitaràs, Matthew Blank? Se’t veu content en aquesta foto. El teu rostre rubicund, aquest somriure ampli reticent a mostrar les dents, els cabells castanys una mica revolts. Abraces l’Annie amb el braç dret. Tens 23 anys i acabes de casar-te amb la dona de la teva vida. Ella també sembla feliç. Cabellera fosca, vestit blanc, espatlles al descobert i dos senzills anells com a úniques joies. La seva mà dreta, oculta rere la teva esquena. L’esquerra, sobre el teu ventre. És un gest tendre, fins i tot maternal.
Fa pocs dies que es va fer aquesta fotografia que ara mostren els diaris. De ben segur que llavors no podies imaginar tanta exposició. La teva flamant dona estava a punt de llicenciar-se en Bioquímica. Tu, sergent de l’Exèrcit nord-americà, comptaves els dies per incorporar-te al teu nou destí: una brigada a Fort Polk, Louisiana, en la qual iniciaries el teu entrenament per al desplegament. Va ser allí, a l’iniciar el procediment perquè l’Annie es traslladés a viure amb tu a la base militar, que va començar el malson. La nacionalitat hondurenya d’ella no havia de ser un problema. Així us ho van dir els advocats. Amb el vostre matrimoni, només era qüestió d’esperar perquè ella obtingués la seva targeta de residència permanent.
No, no imaginaves que els vostres noms es fessin públics. Ni que els agents del Servei d’Immigració i Control de Duanes irrompessin a la base, s’emportessin l’Annie emmanillada i l’enviessin a un centre de detenció per ser deportada a un país que va abandonar de ben petita. Ara esteu recaptant fons per cobrir els costosos honoraris dels advocats. Dius que lluitaràs per la vostra unió i pel teu país. Aviat seràs enviat a una missió. Des que Trump va iniciar la guerra contra l’Iran, 13 militars nord-americans han mort i 365 han resultat ferits. Aniràs i lluitaràs pel deliri d’un narcisista que qüestiona els drets humans més bàsics. Aniràs i alimentaràs la immoralitat que avui regeix la política exterior i interior dels EUA. Que poc que es mereix aquest Govern la teva sang.
