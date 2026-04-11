Opinió
Una recepta històrica
L’any 1974 Manresa era la segona ciutat de Catalunya amb més llits hospitalaris, aquesta és una de les dades per a la reflexió del nou llibre del Dr. Armand Rotllan “Efemèrides mèdiques del segle XX. 101 esdeveniments sanitaris a Catalunya i Manresa”, que l’autor, amb l’historiador Francesc Comas, presentaran aquest dimarts a la Sala Gòtica de l’Hospital de Sant Andreu. A més d’aquest, el Dr. Rotllan ha publicat una dotzena de treballs glossant biografies i esdeveniments mèdics, que han transformat la sanitat a casa nostra; ho ha fet posant èmfasi especial als valors humans i vocacionals d’uns protagonistes, propers i sensibles, a les necessitats de la població en cada moment.
La sanitat pública és un dels pals de paller de la societat del benestar, a ningú se li escapa, sobretot a les generacions que van gaudir d’una sanitat a Manresa amb uns índexs de qualitat modèlics i de referència a tot Catalunya, que l’actual sistema pateix una crisi estructural més enllà de les llistes d’espera i les retallades; la seva sostenibilitat està en risc, les vocacions i l’esperit de servei no han canviat, ho han fet els recursos, l’augment de la població i unes polítiques que han posat els criteris de rendibilitat econòmica per damunt dels interessos generals; i la salut no hauria de ser un negoci. A l’actual model li cal una profunda cirurgia que revisi protocols, reforci plantilles i augmenti recursos que ara mateix estan per sota de la mitjana europea, a Catalunya només un sis per cent del PIB.
Des dels noms que han omplert aquests llibres, constructors d’una ciutat sanitàriament envejable, avançant, investigant i donant servei des de l’Hospital de Sant Andreu, la Clínica de Sant Josep, l’Hospital de Sant Joan de Déu o el Centre Hospitalari; fins als que ara continuen entomant grans reptes assolint reconeguts resultats des de les dues grans institucions sanitàries, Althaia i Sant Andreu Salut; que ha passat perquè la població tingui no només la percepció, sinó també l’evidencia com a usuaris, que la qualitat en la sanitat pública ha davallat?
La tasca històrica i divulgadora, que ha fet el Dr. Rotllan al llarg de tota la seva carrera, ens ensenya una lliçó i ens porta a una conclusió ben clara: El factor humà dels professionals, no només dels grans noms sinó també d’aquelles persones que han tingut al darrere, parlo del sector de la infermeria, ha estat i continuarà sent la clau d’una atenció de qualitat a l’abast de tothom. Gestors i polítics els haurien d’escoltar, recordar i prendre nota del llegat alliçonador: Cal reconèixer, donar veu i prioritzar als nostres professionals sanitaris, en definitiva és tan senzill com tenir clar que s’ha de cuidar a les persones que cuiden la nostra salut.
