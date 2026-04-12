Opinió | cop d’aire
Patrimoni sorgit de les cendres
La història té maneres capritxoses de manifestar-se. L’incendi que va afectar el Bages el 2024 ha deixat més al descobert una realitat que sovint passa desapercebuda sota el mantell de la vegetació i l’oblit: el nostre passat. El foc ha fet aflorar noves restes de construccions en pedra seca al Pont de Vilomara que havien quedat mig amagades pel pas del temps i el creixement sense gestió de l’entorn forestal. Aquest fet no és només una anècdota arqueològica; és una crida d’atenció sobre la necessitat de preservar la memòria i mantenir vius els testimonis d’aquells que ens van precedir. En aquest cas, de tot allò associat a un període d’esplendor de l’activitat vitivinícola. Preservar el patrimoni no és un exercici de nostàlgia estèril ni un luxe per a intel·lectuals. Cada pedra que surt a la llum —siguin barraques de vinya, tines o murs de pedra seca— és un fragment del codi genètic del nostre territori. Aquestes estructures ens parlen d’una economia, d’uns costums i d’una resiliència que va configurar el paisatge. Si permetem que aquestes restes es degradin fins a desaparèixer, estem esborrant les pàgines del llibre que explica qui som. La recuperació de la memòria és el que ens permet connectar amb la terra d’una manera profunda. En un món cada cop més globalitzat i homogeni, la singularitat del nostre patrimoni local és el que ens arrela. El cas de les troballes al Bages ens recorda que el patrimoni és viu, encara que en part estigui ocult, i que la seva protecció hauria de ser una prioritat constant. Mantenir vius els testimonis del passat implica anar més enllà de la simple conservació física. Cal una tasca de divulgació i pedagogia. Quan el foc neteja el bosc i ens mostra els esquelets de l’antiga activitat agrícola, ens està oferint una finestra d’oportunitat per documentar, catalogar i protegir. A més, cal reivindicar la figura dels testimonis orals i documentals. Les restes materials cobren sentit quan les omplim de relat. Cada jaciment o construcció recuperada és una oportunitat per retre homenatge a les generacions que, amb molt menys recursos que nosaltres, van ser capaces de transformar el territori. Ignorar aquest llegat és una forma de desagraïment i una pèrdua d’intel·ligència col·lectiva. La preservació del patrimoni i la recuperació de la memòria no són tasques que es puguin ajornar indefinidament. Són obligacions que tenim amb les generacions futures: el dret d’heretar un passat llegible i digne.
