Opinió | a tort i a dret
Albiol ens insulta! A les armes!
Foc d’encenalls, espetecs de piula, espurnes de pirotècnia: les batalles entre banderes esportives tendeixen a inflamar-se tan de pressa com es desinflen. En aquests temps de populisme, no tant diferents dels anteriors, brandar l’estendard del club local contra el club rival sempre resulta profitós, i els polítics més espavilats ho saben perfectament. No els costa gaire aprofitar-ne les potencialitats, ja que les engrescades aficions piquen l’ham amb delectança i els fan més de la meitat de la feina.
Es tracta d’habilitats en les quals Xavier Garcia Albiol és un mestre consumat. La seva traça en les guerres de campanar l’ha demostrada en apuntar-se a una competició de pati de col·legi amb el seu equivalent de Vigo, Abel Caballero, per veure qui aixeca el cucurutxo de Nadal (en diuen arbre) més enorme. I milers de badalonins, i de viguesos, s’entusiasmen cada any amb aquesta puerilitat i discuteixen si l’estrella del capdamunt compta o no compta a l’hora de mesurar l’alçada. Com ens agrada presumir!
Aquest diumenge ’ocasió li ha vingut donada pel partit de bàsquet entre el Manresa i el Joventut, amb victòria de l’equip del Bages. Albiol va fer un tuit dient que el partit important per als badalonins era l’europeu d’avui a Atenes. Uns quants aficionats manresans van acusar-lo de condescendència, Albiol va contraatacar menyspreant el pavelló del Nou Congost, el club va fer un comentari educat apel·lant al respecte, i el regidor d’esports manresà, Anjo Valentí, hi va ficar cullerada etzibant-li: «no crec que et pagui la pena entrar a opinar d’aquesta manera. I menys vacil·lant sobre equipaments municipals d’altres municipis. Poc exemplar». Entoma, nano!
Si aquesta mena de jocs diverteixen les criatures, deixem que siguin felices tirotejant-se amb pistoles d’aigua. Pot semblar que la posició més raonable seria instar-los a abandonar qualsevol forma d’agressivitat i compartir la joia d’una amistat entranyable, però fa molts segles que la mainada, arreu, s’agrupa en colles que busquen l’enfrontament. Fins fa poc eren batalles a cops de rocs i bastonades; avui està mal vist fer sang (quan n’hi ha un cas ens commociona), i l’agressivitat es deriva als videojocs de matar, però el gen bel·licós persisteix i també modela actituds en la vida adulta. Mentre només sigui un joc, un llançar-se tuits pel cap i titulars als mitjans, no hi ha gran cosa a dir. Però que la batussa no surti del pati.
