Opinió | Josep Emili Puig
El no-eixamplament del pont de Sant Francesc
Ja és sabut que la Diputació de Barcelona ha fet un nyap, absolutament increïble, amb l’eixamplament del pont de Sant Francesc, amb unes mides d’amplada, que no permeten el pas simultani de dos autobusos o camions en els dos sentits, si no és plegant els retrovisors i amb el perill de ratllar les carrosseries amb les potents baranes metàl·liques que protegeixen l’espai de les voreres. Després de saber-se el nyap, que, incomprensiblement, havia passat desapercebut durant tots els temps de les obres, en què el pont va estar tallar al trànsit, ara s’ha fet una gran actuació de rectificació, a base de desplaçar les baranes protectores 20 cm cap a l’interior de la vorera. Ara els autobusos i els cotxes ja no ratllaran la carrosseria, però seguiran deixant el cautxú dels pneumàtics en les cantelludes vorades que limiten el pas dels vehicles. Només quatre dades, de l’amplada de pas dels vehicles d’altres ponts d’accés a les poblacions de la comarca que s’han eixamplat els últims anys: Cabrianes: 7,7 m, Castellbell: 7 m, Sant Vicenç: 7,9, Manresa: 5,65. Un autobús, comptant el retrovisor, d’una banda, té una amplada d’uns 2,7 m. Dos autobusos que es creuen 5,4 m. Els hi sobren 25 cm. és a dir, 8 cm per no deixar el cautxú a la vorada i 8 cm entre els dos retrovisors. De veritat que a Manresa acceptarem un accés a la ciutat amb aquestes limitacions. De veritat que no sabrem qui és el responsable d’un error tan espectacular?
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous