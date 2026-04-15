Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
6 restaurants recomanatsBarraques Patum BergaPolicia Local de ManresaRosalíaSílvia FlotatsConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Opinió | Josep Emili Puig

Cartes dels lectors

Manresa

El no-eixamplament del pont de Sant Francesc

Ja és sabut que la Diputació de Barcelona ha fet un nyap, absolutament increïble, amb l’eixamplament del pont de Sant Francesc, amb unes mides d’amplada, que no permeten el pas simultani de dos autobusos o camions en els dos sentits, si no és plegant els retrovisors i amb el perill de ratllar les carrosseries amb les potents baranes metàl·liques que protegeixen l’espai de les voreres. Després de saber-se el nyap, que, incomprensiblement, havia passat desapercebut durant tots els temps de les obres, en què el pont va estar tallar al trànsit, ara s’ha fet una gran actuació de rectificació, a base de desplaçar les baranes protectores 20 cm cap a l’interior de la vorera. Ara els autobusos i els cotxes ja no ratllaran la carrosseria, però seguiran deixant el cautxú dels pneumàtics en les cantelludes vorades que limiten el pas dels vehicles. Només quatre dades, de l’amplada de pas dels vehicles d’altres ponts d’accés a les poblacions de la comarca que s’han eixamplat els últims anys: Cabrianes: 7,7 m, Castellbell: 7 m, Sant Vicenç: 7,9, Manresa: 5,65. Un autobús, comptant el retrovisor, d’una banda, té una amplada d’uns 2,7 m. Dos autobusos que es creuen 5,4 m. Els hi sobren 25 cm. és a dir, 8 cm per no deixar el cautxú a la vorada i 8 cm entre els dos retrovisors. De veritat que a Manresa acceptarem un accés a la ciutat amb aquestes limitacions. De veritat que no sabrem qui és el responsable d’un error tan espectacular?

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents