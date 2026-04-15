Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
6 restaurants recomanatsBarraques Patum BergaPolicia Local de ManresaRosalíaSílvia FlotatsConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Opinió | Joan Armengol Puig

Cartes dels lectors

Manresa

Establiments sense rètols en català

Sr. Director, voltant a peu per Manresa és fàcil adonar-se de la quantitat d’establiments nous que aixequen la persiana d’un temps ençà, molts d’ells en ple centre comercial. Igual de fàcil és comprovar que alguns d’ells no compleixen el requisit de retolar en català com és obligatori. És que a l’hora de donar llicències d’obertura no queda prou clar? És que tant se’ls en dona? Algú ho vetlla? Un altre dia podem parlar del fet que et vulguin o et puguin atendre en català.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents