Opinió | Joan Armengol Puig
Manresa
Establiments sense rètols en català
Sr. Director, voltant a peu per Manresa és fàcil adonar-se de la quantitat d’establiments nous que aixequen la persiana d’un temps ençà, molts d’ells en ple centre comercial. Igual de fàcil és comprovar que alguns d’ells no compleixen el requisit de retolar en català com és obligatori. És que a l’hora de donar llicències d’obertura no queda prou clar? És que tant se’ls en dona? Algú ho vetlla? Un altre dia podem parlar del fet que et vulguin o et puguin atendre en català.
