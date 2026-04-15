Opinió | Elena Freixes
Quan la paraula d’un agent local és irrefutable
Vull felicitar des d’aquí a la Policia Local de Manresa. Em resulta reconfortant comprovar que la paraula d’un agent gaudeix d’una solidesa indestructible, mentre que la d’un ciutadà es manté en un discret segon pla. Francament, desconeixia que el meu cotxe fos capaç de trobar-se simultàniament en dos llocs diferents, i menys encara sense el meu consentiment ni coneixement, perquè sé, 100% segur, que jo, ni ningú va dur el meu cotxe al lloc de la infracció, és una de les meravelles dels missatges de WhatsApp que encara que no recordis on eres un mes enrere, pots consultar-lo. M’atreveixo amb tota la humilitat possible, suggerir la remota possibilitat que s’hagi produït un error per part de l’agent, disculpeu la meva gosadia. M’hauria agradat, després de presentar dues al·legacions que haguessin reconsiderat aquesta sanció, no tant per una qüestió econòmica que també. Si no per preservar aquesta petita il·lusió que alguns encara mantenim: que en la presa de decisions de l’administració la realitat es té en compte. Faré el pagament de la sanció, 100,00€ (50 si soc diligent), amb l’esperança que el meu vehicle no torni a desenvolupar habilitats paranormals i sense avís previ, torni a anar tot sol a Manresa, mentre jo faig un cafè amb una amiga a Sant Joan.
