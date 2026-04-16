Opinió | a tort i a dret
Sor Lucía, Rosalía, RIP, municipals
Sor Lucía Caram s’ha enganxat amb el portaveu de Podemos a Castella-Lleó, Pablo Fernández, en un programa de xerrameca televisiva (En boca de todos). La religiosa manresana potser s’ha equivocat en deixar-se endur per la dinàmica de picabaralla que caracteritza aquests espais, però mirant fredament la categoria dels confrontats, ens podem preguntar què aporten les dues parts a la societat. Què ha fet sor Lucía? Enviar ambulàncies a Ucraïna, buscar aliments per als necessitats, impulsar programes i fundacions contra la pobresa infantil, per la salut mental o pel diàleg interreligiós, i moltes altres coses. Què ha fet Podemos a Castella-Lleó? Llançar aigüera avall milers de vots d’esquerres a les darreres autonòmiques, amb zero diputats. Pels seus fets els coneixereu.
Rosalía i els fotoperiodistes - Durant dècades les estrelles del pop han necessitat els fotoperiodistes per promocionar-se . Per a la majoria continua sent així, però no per a les més grans del firmament. Per a elles la relació és la contrària: són els fotògrafs els que necessiten les estrelles i aquestes es permeten excloure’ls dels concerts, ja que prefereixen controlar al màxim la seva imatge i els diners que se’n poden treure. Els mitjans parlen de l’estrella per aconseguir audiència, mentre ella obté la popularitat de la viralitat. Les justificades protestes corporatives del periodisme, com les que ha motivat la gira de Rosalía, no restaran ni un gram a la massa de seguidors
Pulvuis eris -Ets pols i en pols et convertiràs. Una funerària ofereix escriure missatges en una pissarra a la tapa del fèretre del difunt, però tots sabem que seran destruïts en la descomposició o la incineració. Tant se val: el que s’escrigui en aquesta superfície no li estarem dient al difunt, encara que ho redactem en la segona persona del singular, sinó a nosaltres mateixos. Però, de fet, tot el cerimonial del comiat respon al mateix esquema: les coses que s’hi diuen s’adrecen bàsicament als vius que hi participen i, per als creients, a l’Altíssim.
Municipals - L’Ajuntament de Manresa decidirà avui que la Policia Local es torni a anomenar Guàrdia Urbana, com fa uns anys. Retorn als orígens... parcial, perquè més abans havien estat «municipals». Els «urbanos» eren cosa pròpia de Barcelona, i els manresans van continuar parlant de «municipals» força temps.
