Opinió | tribuna
Carta oberta a Òscar Andreu
Benvolgut Òscar.
T'escric aquesta carta oberta per dir-te que em va desagradar el sentit edatista d'uns comentaris que vas fer en el programa «Està passant», emès a TV3 el dia 23 de març, al voltant del minut 5:22 d'emissió.
No és pas cap tema personal contra tu, tot el contrari, soc un fervent admirador teu i sovint em peto de riure sentint «La competència» de RAC1, del qual tinc entès que, a més de presentador i guionista, també n'ets codirector.
A causa d'aquesta admiració, encara em va sobtar més quan, parlant del canvi d'opinió sobre l'ultimàtum que havia fet el president nord-americà, vas dir textualment: «Em preocupa perquè Trump té setanta-nou anys». I vas continuar amb molt èmfasi: «ÉS UNA PERSONA GRAN». Per acabar concloent: «llavors, com sabem que no l'estan estafant amb fotos de Brad Pitt?».
Amb independència del personatge a què et referies, aquest menyspreu i la ridiculització de les persones grans, associant-nos a una manca de capacitat a conseqüència de la nostra edat, és un recurs a l'humor fàcil, que no necessites utilitzar, ja que, com demostres dia a dia, et sobra imaginació i creativitat per a fer riure.
Durant la Dictadura, que vas tenir la sort de no viure, en mig d'una societat obertament masclista i homòfoba, era habitual sentir humoristes que buscaven la rialleta fàcil, ridiculitzant col·lectius a partir d'estereotips falsos, com els acudits de dones i homosexuals. Llavors, es feia broma de la manera de conduir de les dones, considerant-les incapaces del domini maculí del volant i es feia befa de l'homosexualitat, considerant-la una perversió.
Actualment, malgrat que continua existint masclisme i homofòbia, als mitjans de comunicació seriosos no us empareu en una malentesa llibertat d'expressió i eviteu continguts sexistes i homòfobs. En canvi, encara teniu un llarg camí per recórrer per deixar de banda continguts edatistes i ajudar-nos a combatre aquesta xacra social, que és la discriminació per l'edat.
Una abraçada.
