Opinió | OPINIÓ
Rosa Paz
Ultradreta esgotada
Són bones notícies per a la salut democràtica i dolentes per a la ultradreta. A la derrota de Viktor Orbán a Hongria de diumenge s’hi ha afegit el reposicionament de Giorgia Meloni respecte de les guerres ideològiques i militars de Donald Trump. A la primera ministra italiana no li ha agradat el genocidi de Gaza, perpetrat per Israel amb el suport del president nord-americà, ni li agraden els atacs a l’Iran i al Líban, ni tampoc les escomeses contra el Papa. Al cap i a la fi, el Vaticà està enclavat al centre de Roma i bona part de la població italiana professa el catolicisme. Com la majoria dels que integren aquest moviment trumpista del MAGA (Make America great again), cosa que no ha impedit que la megalomania de Trump el portés a presentar-se com Jesucrist. És tan prim el favor que està fent el president dels EUA als seus aliats europeus que fins i tot Meloni, que semblava el seu màxim puntal, l’abandona. Abans ja hi havia marcat distància l’ultra francesa Marine Le Pen.
Amb les guerres de Trump, l’extrema dreta es va esgotant a Europa i, probablement també, a Espanya. Aquí, les enquestes auguren un estancament de Vox. El 17 de maig, en les eleccions andaluses, es veurà si és així o no. De moment, el que se sap és que el descens internacional del seu espai polític agreuja la crisi interna dels ultres espanyols, que semblava fer-los poc efecte. Però ara amb els socis fundadors de Vox, que Santiago Abascal s’ha anat traient de sobre sense dissimulació, disposats a revelar tèrbols assumptes de finançament i de falta de democràcia interna (¡quina ironia!), la situació se’ls està posant costa amunt. La cosa pot empitjorar més si el vicepresident dels EUA, J. D. Vance, decidís fer campanya per ells com va fer per Orbán. Potser cal agrair a Trump que, amb les seves vel·leïtats bèl·liques, acabi enfonsant l’extrema dreta europea. A costa, no es pot ni oblidar ni perdonar, de milers de morts, de destrucció massiva i d’una alarmant crisi mundial.
