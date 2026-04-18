Opinió | de tot plegat
Rellençar la comarca
En política, queda clar que s’ha de treballar, a mig i llarg termini, si es volen aconseguir resultats sòlids i duradors. Aquests dies, estem parlant molt sovint d’equipaments essencials per a recuperar l’activitat industrial, a la comarca del Berguedà. Queden lluny els temps en que la mineria del carbó i el tèxtil eren la base del treball i l’economia dels pobles i la capital. Deixats enrere, vam iniciar fa una quinzena d’anys, el debat de fugir de les batalles per tenir un polígon a cada poble, per petit que fos, per posar els fonaments d’un gran polígon que tingués vocació comarcal. Es així com vam acordar unes renúncies, a canvi d’una nova realitat: la del Polígon comarcal d’Olvan. Estratègicament situat, amb cent hectàrees d’extensió, amb cinquanta de desenvolupament immediat. Llargs tràmits i gestions, però ja és una realitat. També ho son altres apostes, en aquest cas per part d’empreses privades que han fet de la fusta la seva font de treball. Veure les immenses i potents naus, de Macusa a Olvan, així com les de l’empresa Boix a Puig-reig, suposa tenir clar el present i futur dels seus materials, en la nova era de la construcció, en els diferents vessants. Empreses comarcals amb projecció nacional i internacional, afegides a una altra, implantada fa uns quants anys, que si era gran, ara, ho és encara més: Paulig-Liven a Berga / Puig-reig, de l’àmbit de l’alimentació. O Remco, sorgida de Muntatges Rus (maquinaria i mineria). I si el present ja era engrescador, ens ha aparegut una immensa inversió de 400 M, en el sector de les energies renovables, amb la proposta d’una Central hidroelèctrica reversible( Cercs-La Nou-Vilada), aprofitant l’existència de l’embassament de La Baells. Aquesta inversió, no solament és benvinguda per ella mateixa, sinó que ens resol la necessitat d’instal·lar una subestació elèctrica per subministrar energia, a les empreses que s’instal·lin en el Polígon Comarcal.
I per reblar el clau, el Govern, de la mà de la Conselleria de Territori, desencalla el projecte de desdoblament de la C-16 ( Eix del Llobregat) en el darrer tram: Berga – Bagà, autèntic maldecap per a tots els conductors que van cap a la Cerdanya, però molt especialment per a tots els qui es mouen per l’Alt Berguedà. Amb quinze anys de retard, finalment el Govern Illa, busca i troba la formula públic – privada per una inversió propera als 500 M.
Per completar aquest panorama, desitjat i esperat, després d’anys de treball, la Conselleria d’Esports, ve a presentar la proposta de situar en el municipi de Bagà, el Centre d’Alt Rendiment en alçada, a la zona de Coll de Pal, subseu del CAR de Sant Cugat. Una autèntica joia, de projecció nacional i internacional. Mirat amb perspectiva, s’han superat les expectatives.
