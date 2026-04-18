Opinió | A FI DE BÉ
La Revolució que no podem deixar passar
A partir sobretot de l’edat contemporània, les comarques de l’interior de Catalunya hem tingut sempre dificultats per seguir el ritme de les novetats tecnològiques i socials que s’anaven produint. En conseqüència, avenços com les carreteres, el servei de ferrocarrils, el gas natural, o la fibra òptica tardaren en arribar al nostre territori. Tot i això, a vegades aconseguíem innovar pel nostre compte, com quan a finals del segle XVIII el fuster berguedà Ramon Farguell inventà la màquina de filar «maixerina».
Aquest patró -innovacions que triguen en arribar i el cost que se’n deriva- s’ha anat repetint amb cada gran canvi tecnològic. Ara, però, la gran revolució dels nostres dies -la Intel·ligència Artificial, «I.A.»- té l’avantatge d’evitar-nos en bona mesura l’ inconvenient dels «retards»: podem disposar de les noves eines al mateix temps que qualsevol altre part del país -i del continent-. Tractant-se de tecnologies de les quals no podem prescindir i que determinaran la capacitat de generar benestar i de competir en el món actual, això és important.
Amb tot, continua depenent de nosaltres que aprofitem aquesta oportunitat adoptant les diferents Intel·ligències Artificials arreu: a les empreses, als centres d’ensenyament, a les entitats, a les administracions públiques… Això vol dir esbrinar quines IAs necessitem, identificar què ens poden aportar, incorporar-les, formar-nos en el seu ús, rendibilitzar-les, conèixer els seus límits, prevenir els seus riscos, etc.
La Catalunya Central vàrem ser capaços, malgrat les dificultats, de fer la revolució industrial i de situar-nos en l’era dels serveis. Ara hem d’aconseguir sumar-nos a temps a la revolució de la I.A. Si ens en sortim, consolidarem un territori pròsper i amb futur.Si fracassem, quedarem tocats durant dècades.
