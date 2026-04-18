Opinió | El croquis
Tot va canviant
Tal com ha passat les darreres setmanes, la incertesa és l’única conclusió que es pot extreure dels esdeveniments que continuen tensionant l’àmplia àrea que anomenem l’Orient Mitjà. De fet, els enfrontaments armats continuen, tot i que un personatge tan discutit com Donald Trump, diu literalment «que la guerra està a punt d’acabar» i fins i tot s’enfronta dialècticament contra el Papa, que s’ha pronunciat, ben explícitament, contra la guerra, sigui quina sigui la forma que adopti. A més, Trump ha encetat un altre enfrontament que podria tenir conseqüències notables, però fins ara del tot imprevisibles: és el seu posicionament radical contra l’OTAN, que considera que ha mantingut una actitud del tot inacceptable perquè no li ha donat gens de suport. Fins i tot ha fet pública la possibilitat que els Estats Units deixin de formar-ne part, una decisió que podria afectar força l’OTAN, l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord, que es va crear l’any 1949 precisament per garantir la defensa i la seguretat de tots els seus estats membres. Però des de la seva fundació fins ara han passat 77 anys i les circumstàncies polítiques i militars han canviat radicalment. Per tant, una sortida dels EEUU de l’OTAN probablement seria un sotrac notable però no comportaria problemes fonamentals de cara a la seva continuïtat.
I si les circumstàncies polítiques han canviat força, també ho fa la meteorologia. Aquesta és la conclusió d’un estudi que ha encapçalat el Meteocat, que és l’empresa pública catalana que té per objecte la gestió dels sistemes d’observació i predicció meteorològica de Catalunya. Segons el Meteocat, en els darrers 70 anys la temperatura mitjana ha augmentat gairebé 2 graus i s’ha constatat que ara fa 20 dies menys de glaçada i 32 més d’estiu dels que eren habituals força anys enrere. Es tracta, doncs, d’una confirmació del canvi climàtic, que persisteix i que va en augment. No hi ha dubte, doncs, que també caldrien decisions polítiques per revertir aquesta situació.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa