Opinió | a tort i a dret
Xatximples, Mendoza i som 82.000
L’1% – Dècima amunt o avall, Manresa es manté força estable entorn de l’1 per cent de la població de Catalunya. Quan el govern de Jordi Pujol va llançar el famós «som 6 milions», Manresa comptava uns 65.000 habitants, un 1,1% del total nacional. Des de llavors hi ha hagut moments d’estancament i de recuperació, però sense cap daltabaix considerable, cap d’aquells xocs demogràfics que es tradueixen en un fort despoblament mentre el país creix o en una expansió accelerada i ingovernable molt per sobre del ritme general. Si ara Manresa pot dir, potser amb una certa satisfacció o potser amb una raonable preocupació, «som 82.000» és perquè Catalunya diu «som 8,2 milions». I els reptes nacionals i municipals per la xifra són força semblants.
Perillós doctor xatbot – Un estudi diu que els xatbots donen respostes «problemàtiques» a preguntes d’una certa dificultat sobre qüestions de salut. Els xatbots s’alimenten de buidar sistemàticament el contingut d’internet; fan el que faries tu, googlejar, amb rapidesa i eficàcia, i t’expliquen el que troben en un llenguatge humanitzat. Però internet és ple de mitges veritats, falòrnies, exageracions, mites i consells directament letals. El biaix dels xatbots és el biaix del gran repositori digital mundial que enredaires de tota mena, per innocència o mala fe, han contaminat amb deixalles tòxiques, així en matèria de política com de religió, història, geografia, cosmologia... o salut. Per tant, no te’n refiïs i ves al metge.
Heretge Mendoza –«Patró de Cavalleria, vetlleu per la pàtria mia», comencen uns dels molts goigs dedicats a sant Jordi, que no impressionen gens ni mica Eduardo Mendoza. Eficaç en l’objectiu d’atraure l’atenció mediàtica i guanyar pàgines de premsa i hores de ràdio i televisió, l’escriptor ha declarat que el matadracs nacional ha estat afegit sense permís a la festa del llibre, i que era un maltractador d’animals probablement analfabet. No és gens estrany que li hagin plogut els improperis, començant pel d’«espanyolot». Que la portaveu del Govern en persona hagi sortit a rectificar-lo satisfà la màxima aspiració de l’heretge, ara que ser-ne no implica el perill de cremar de veritat en una foguera de veritat. L’autor de Sin noticias de Gurb publica novel·la i ha aconseguit que parlin d’ell la vetlla del dia de vendre llibres; si s’hagués limitat a parlar de la seva nova obra, hauria passat més desapercebut.
