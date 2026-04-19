Opinió | TRIBUNA
Espanya partida en dos
«Encara que es sigui irreverent quan un és adolescent, el coneixement va abans que la irreverència». La frase és de Julián Casanova, un dels millors historiadors que tenim en aquest país. Catedràtic d’Història Contemporània a Saragossa, ha passat com a professor per diverses universitats estrangeres i fa anys que recorre escoles i instituts per no perdre el fil amb els més joves. És aquí on va detectar fa temps que alguns nois, ja no és que no sàpiguen gairebé res del nostre (desgraciat) passat recent, sinó que ara discuteixen al mestre, o a qui sigui, que la dictadura de Franco fos un règim injust i assassí. De fet, a molts professors de Secundària ja no els preocupa tant que la densitat del temari impedeixi analitzar a fons aquestes pàgines de la història, sinó que els seus alumnes s’atreveixin a cantar el ‘Cara al sol’. O a replicar-los que això que els estan explicant «no és el que diu el meu pare» o «no és el que veig a TikTok».
Està clar que tenim un problema molt seriós i aquesta impugnació de la Història, amb majúscules, només es pot combatre amb més coneixement. Així que Julián Casanova ha optat per nodrir el seu arsenal d’erudició, investigació i rigor amb una arma inesperada: el còmic. ‘Espanya partida en dos’ replica el títol d’un assaig, en anglès, que ell mateix va publicar el 2013 i que inclou totes les claus del cop d’estat de Franco, de per què la guerra es va allargar tant, com Hitler i Mussolini van decantar la balança davant l’abstenció d’Europa i els EUA, el paper de l’Església, l’odi anticlerical, les lluites cainites dins de l’esquerra, les matances de civils... La lectura d’aquest còmic flueix de meravella perquè al rigor de l’historiador s’hi uneixen la imaginació d’un guionista, Miguel Casanova, i el talent d’un il·lustrador, Carles Esquembre. Suggereixo que ningú no cometi l’error de considerar-lo material lleuger per a una cosa tan profunda com entendre’ns a nosaltres mateixos; qualsevol eina és útil per combatre aquells que desitgen que Espanya continuï partida en dos. És més, crec que pot ser un gran regal per Sant Jordi.
