Opinió | Lletres de canvi
L’oportunitat de la intel·ligència artificial
En els darrers mesos, la intel·ligència artificial ha deixat de ser un concepte futurista per convertir-se en una realitat molt present en el dia a dia de moltes empreses. Ho dic des de l’experiència: cada cop més sovint, en converses amb altres empresaris i empresàries, la IA apareix com un tema recurrent, ple d’interès, però també de dubtes i recels.
Durant massa temps s’ha associat la intel·ligència artificial a grans corporacions o a entorns molt especialitzats. Però la realitat és una altra, és la primera revolució tecnològica que està a l´abast de les pimes des del principi. Avui, la IA és una eina accessible i útil també per a les petites i mitjanes empreses, que constituïm el veritable motor del nostre teixit econòmic.
Per a les pimes, la IA representa una oportunitat molt concreta: guanyar competitivitat amb els recursos que ja tenim. Automatitzar tasques repetitives, analitzar dades per prendre millors decisions, personalitzar l’atenció als clients o optimitzar processos interns ja no és només una teoria, és una possibilitat real. En un context econòmic exigent, on cada decisió compta, incorporar eines que ens ajudin a fer més i millor no és una opció, és una necessitat.
Ara bé, després de parlar amb molts equips i de veure com algunes empreses comencen a aplicar-la, tinc clar que la clau no és només tecnològica, sinó cultural. La intel·ligència artificial no ha de substituir el talent, sinó potenciar-lo. No es tracta de prescindir de persones, sinó de permetre’ls aportar més valor, alliberant temps i energia de les tasques més mecàniques.
Les empreses que realment trauran profit de la IA seran aquelles que apostin per formar els seus equips, que no tinguin por de provar, equivocar-se i aprendre, i que incorporin aquesta tecnologia de manera progressiva i estratègica, alineada amb els seus objectius reals.
En aquest camí, però, les pimes no podem caminar soles. És imprescindible que les institucions i les entitats empresarials juguin un paper actiu a l’hora d’acompanyar aquesta transformació. Cal facilitar l’accés a formació pràctica, crear espais de debat i compartir experiències reals perquè cap empresa quedi enrere.
No estem parlant d’una revolució que vindrà algun dia. És una transformació que ja és aquí. I com sempre passa, hi haurà qui s’hi adapti i qui perdi oportunitats. Les pimes tenim la flexibilitat, la proximitat i el talent necessaris per liderar aquest canvi.
La intel·ligència artificial no és només tecnologia. És una nova manera de treballar, de competir i de créixer. I, com a empresaris, sabem que el pitjor risc no és provar coses noves, sinó quedar-nos aturats. El moment per començar és ara.
