Opinió | De burxot
Leo Messi contra el CE Manresa
Leo Messi ha comprat la UE Cornellà, segons van explicar dijous el jugador i la directiva del club. L’equip que milita a la mateixa categoria del CE Manresa. No és estrany que un futbolista adquireixi un club de futbol. Hi ha el cas de Cristiano Ronaldo amb l’Almeria o el de Sergio Ramos, en negociacions per quedar-se el Sevilla. Ben a prop, sabem del de Gerard Piqué amb l’Andorra i el Gimnàstic de Manresa. I, encara, a la mateixa Tercera Federació hi ha el del CE l’Hospitalet, comprat fa un any per Jordi Alba i Thiago Alcántara.
És positiu que els futbolistes s’impliquen en la direcció dels clubs de futbol, més enllà de les banquetes i les secretaries tècniques. La seva experiència com a jugadors professionals o d’elit també ha de ser valuosa a l’hora de dirigir un club. El cas més emblemàtic deu ser el del Bayern de Múnic, que des de fa anys està gestionat per exjugadors seus. I, periòdicament, es valora —o es fantasieja amb— la possibilitat que Josep Guardiola torni per dirigir el FC Barcelona.
La notícia de la compra del Cornellà per part de Messi va tenir un impacte colossal. En poques hores, les xarxes socials del club es van inflar fins al punt que ja té més seguidors que el RCD Espanyol, per exemple. La UE Cornellà ha arribat a jugar a la Segona Divisió B algunes temporades, però sobretot destaca per ser un dels millors planters del futbol català. N’han sorgit futbolistes com Jordi Alba, Gerard Martín, Javi Puado o Aitor Ruibal. No se saben els motius que han impulsat Messi a comprar el Cornellà. Jordi Alba, fill de l’Hospitalet, va dir que adquiria el Centre d’Esports per fer-lo créixer, per aportar la seva experiència esportiva al club de la seva ciutat i perquè feia temps que s’hi volia involucrar. De vincles amb Cornellà, Messi no se sap que en tingui. No hi fa res. El fet genera il·lusió i engresca a seguir-ne l’evolució. No hauria de ser una juguesca entre dos amics.
