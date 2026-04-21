Opinió | A TORT I A DRET
Antisemites o anti-Netanyahu
En la seva navegació tàctica cap a la radicalitat Pedro Sánchez apunta contra l’Estat d’Israel i el seu govern. La resposta ha vingut del ministre israelià d’Exteriors, Gideon Sa’ar, que ha acusat el president espanyol d’antisemitisme. A veure: antisemitisme és una forma de racisme que va contra tots els jueus del món. Exemple suprem: Hitler. No s’ha de confondre amb la crítica al sionisme, que és el moviment per crear, abans, i consolidar, ara, un Estat jueu a Palestina. I en cap cas s’ha d’equiparar amb l’oposició als actes del govern de Netanyahu, una confusió interessada semblant a la que practicava el franquisme quan acusava d’«antiespanyols» els països que criticaven la dictadura quan, de fet, volien que desaparegués justament pel bé d’Espanya.
Artistes polititzats - Segons el filòsof grec Protàgores (via Plató), quan Zeus va veure que els humans utilitzaven el do de la forja per destruir-se els uns als altres, va témer que s’exterminessin. Llavors va dotar-los de dues virtuts necessàries per a la vida en comunitat: el respecte i la justícia. I així com altres capacitats les havia repartit de forma diversa, per especialitzar els oficis, aquestes les va atorgar a tots els homes per igual. Per això tots tenen el dret i el deure de participar en la vida de la polis. Quan els artistes i creadors es pronuncien en temes polítics estan exercint aquest dret i aquest deure, i se’ls ha de respectar, tant si coincidim com si discrepem. Ara bé: que puguin fer-ho no els converteix en savis en aquesta matèria. D’un actor n’espero grans interpretacions i d’un escriptor, textos memorables, però no els exigeixo que l’encertin en matèria de governació del país, i em reservo el dret a no fer-los cas.
Ciutat perduda - Només tretze dels darrers trenta anys els naixements a Manresa han superat les defuncions. Això vol dir que el padró ha assolit els 82.000 habitants gràcies a la immigració, i especialment a l’estrangera. Sí que arriba gent d’altres comarques, però força menys que d’altres països. Sense aquests immigrants que fan tanta nosa a un cert nombre de persones (gens irrellevant, vist com se’ls afalaga des de la política), Manresa no tan sols seria més petita (molts ho voldrien) sinó més envellida, més mancada de gent jove disposada a construir-hi el seu futur i el dels seus fills. L’alternativa al creixement de la immigració no és tornar a la ciutat del passat, perquè és impossible. A la ciutat del passat érem més joves, i això no torna.
