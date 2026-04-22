Opinió | tribuna
La Catalunya Central, entre roses i lletres
Cada 23 d’abril, quan els carrers s’omplen de llibres i roses, Catalunya es reconeix a si mateixa. A la Catalunya Central, lluny dels grans focus, la diada de Sant Jordi es viu amb una autenticitat que connecta directament amb l’arrel del país. No és només una festa. És una manera de ser. La llegenda del cavaller que venç el drac i ofereix una rosa continua viva, però el seu significat ha evolucionat. Avui, el drac adopta moltes formes (la desconnexió, la pressa, la fragilitat cultural), i la resposta continua sent la mateixa: la cultura, la paraula, el vincle entre les persones.
En pobles i ciutats del Bages, del Berguedà, del Lluçanès, del Moianès, d’Osona, del Solsonès i de l’Alta Anoia, Sant Jordi és una experiència compartida. Les places es transformen en espais de trobada, les llibreries esdevenen refugis i les escoles projecten una tradició que es transmet de generació en generació. Aquí, cada parada té nom i cognoms, cada llibre recomanat té una història al darrere, i cada rosa sovint va més enllà del gest.
En aquest mateix esperit, els darrers dies hem celebrat un acte institucional al territori que ha volgut posar en valor la paraula com a eix de cohesió. Amb la intervenció del conseller de la Presidència, la cultura ha tornat a ocupar un espai central, no només com a expressió artística, sinó com a vehicle de memòria i de futur compartit.
Hem conversat amb la professora manresana Marina Casas, qui va impulsar el llibre En Yordan, el drac i la Jordina, escrit per alumnes cubans de català, que van reinterpretar la llegenda a partir d’un Sant Jordi nascut a l’Havana, i hem gaudit d’un espectacle de textos i música de l’Associació Cultural Clota, amb fragments de textos creats i llegits per alumnes de secundària i musicats per la Clota. Ha estat un moment de recolliment i, alhora, d’afirmació col·lectiva, en sintonia amb el sentit profund de la diada. Aquesta proximitat és el que dona valor a Sant Jordi. No es construeix només des de les grans xifres o les signatures mediàtiques, sinó des del teixit cultural quotidià: autors locals, editorials que arrisquen i llibreters que coneixen els seus lectors. És en aquest ecosistema, discret però essencial, on la cultura es manté viva.
També hi ha una altra realitat: la necessitat de preservar espais de calma en un context marcat per la immediatesa. Sant Jordi esdevé una oportunitat per reivindicar el temps compartit, la lectura pausada i la cultura com a refugi col·lectiu, capaç de retrobar-nos amb allò essencial.
En un món accelerat, la diada ens obliga a aturar-nos. A triar un llibre, a pensar a qui regalem una rosa, a conversar sense pressa. És un gest senzill però transformador, que ens reconnecta amb allò que som: una societat que ha fet de la cultura no només un patrimoni, sinó una forma de resistència.
Potser per això, a la Catalunya Central, Sant Jordi té un valor afegit. Aquí es percep amb més claredat que la cultura no és un luxe, sinó una necessitat, i que la llengua i els gestos compartits sostenen la comunitat.
Celebrar Sant Jordi és afirmar que continuem creient en la força de la paraula i en la capacitat de la cultura per fer-nos millors. I això, avui més que mai, no és poca cosa.
