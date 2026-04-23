Opinió | a tort i a dret
El bo de la pel·lícula és el drac
Anunci del Govern al diari per si no estem al cas de Sant Jordi. S’hi destaca el cap d’un drac amb tres llibres entre les dents i la frase «devora llibres». Ocurrent. En un racó s’hi veu el cavall del sant, però no el cavaller. L’absència té lògica: si sant Jordi matés el drac aquest no podria devorar els llibres, i a més a més, l’actitud dels catalans ha evolucionat cap a la simpatia pel pobre animal. La llegenda del mascle guerrer que allibera la pobra donzella indefensa casa malament amb els valors actuals; per això ja fa anys que s’intenta donar-li la volta i s’explica als nens el conte d’un drac bonifaci amic d’una princesa empoderada que al seu torn regala roses i llibres al seu amic Jordi. Que aquest (de vegades) porta una armadura? A la mainada li agraden les disfresses.
La cua dels papers - En la meva ignorància em pensava que les cues d’estrangers a la plaça Major de Manresa eren per obtenir els certificats municipals necessaris per la regularització, però en realitat eren per demanar la cita prèvia per demanar els certificats. Des d’ahir el primer tràmit es fa al Palau Firal, al Guix; allà els donen dia i hora per anar a l’Ajuntament. Després els caldrà demanar una altra cita prèvia en alguna oficina de l’Estat, i quan la tinguin, hi hauran d’anar a presentar els papers municipals, i d’altres que hauran requerit amb més cites prèvies. Si s’han descuidat un sol paper, tornem a començar. Quan completin el recorregut i deixin de ser uns «sense papers», els espera l’experiència quotidiana de la «prioritat nacional» que PP i Vox volen convertir en imperatiu legal.
PSOE, perdre guanyant – Pedro Sánchez insisteix que vol esgotar la legislatura i convocar quan toca, l’estiu que l’any que ve. A tants mesos vista és força relatiu el que diguin les enquestes, oimés la sempre criticada del CIS, que aquesta setmana atorga al PSOE un 36% contra un 24% del PP. El problema per als socialistes és que Vox, amb gairebé el 15%, traduiria els seus vots en escons a la majoria de províncies, mentre que Sumar, per sota del 6%, i Podemos, amb un 2%, llançarien aigüera avall els que rebessin a les menys poblades. D’aquesta manera entre PP i Vox aconseguirien més diputats que PSOE i Sumar, fins i tot si aquests obtinguessin més vots com pronostica l’enquesta. La desunió de l’esquerra té aquest efecte. I ho saben, però no sembla que els importi.
