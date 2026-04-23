Opinió | TRIBUNA
El correu que sembla teu… però no ho és
Hi ha coses que, fins fa poc, no qüestionàvem. Un correu electrònic, per exemple. Arribava, el llegíem, actuàvem. Formava part d’aquesta rutina invisible que fa que les empreses funcionin: donar instruccions, validar decisions, moure el dia a dia sense massa soroll. Era, en definitiva, confiança. Però alguna cosa ha canviat.
Cada cop més empreses es troben davant d’un correu que sembla perfectament legítim. D’un proveïdor habitual. D’un client conegut. Fins i tot d’un directiu de la pròpia organització. Tot encaixa: el to, el llenguatge, la signatura.
De vegades, fins i tot la veu o la imatge. I, tanmateix, no és real. El que comença com una gestió quotidiana pot acabar en una transferència fraudulenta o en la cessió d’informació sensible. I és aleshores quan arriba la pregunta incòmoda: com ha pogut passar? Tendim a pensar que és un problema tecnològic. I ho és. Però no només. També és una qüestió de com entenem la responsabilitat dins de l’empresa. En moltes pimes, el focus està —lògicament— en tirar endavant: produir, vendre, créixer, respondre. El risc digital queda sovint en un segon pla, com una amenaça llunyana, gairebé abstracta. Fins que deixa de ser-ho.
Perquè quan passa, ja no es tracta només d’identificar l’origen de l’incident. Es tracta de revisar si s’havien posat els mecanismes mínims per evitar-lo. Protocols de validació. Confirmacions per doble via. Controls interns senzills. Mesures que, en entorns de confiança, poden semblar excessives. Fins i tot incòmodes.
Però és precisament en aquests entorns on el risc es camufla millor. La tecnologia ens ha facilitat la vida. Ens permet comunicar-nos amb una rapidesa impensable fa només uns anys. Però també ha obert la porta a una nova realitat: la de la simulació creïble. I això ens obliga a repensar una idea que donàvem per segura: que allò que sembla real, ho és.
La confiança continua sent imprescindible. Cap empresa pot funcionar sense ella. Però avui, confiar ja no pot ser l’únic criteri. Incorporar precaucions no és desconfiar. És entendre el context. És assumir que els riscos han canviat, i que sovint no es veuen venir. Perquè, al cap i a la fi, el problema no és només allò que sabem que pot passar. És, sobretot, allò que mai hauríem imaginat… fins que passa.
