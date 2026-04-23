Opinió | tribuna
«Inhumana, injusta i insegura»
Així ha qualificat el senyor Alberto Núñez Feijóo la regularització d’immigrants que ha impulsat el govern del senyor Pedro Sánchez. El president del PP ha rebutjat el decret del govern de l’estat, gràcies al qual mig milió d’immigrants podran regularitzar la seua situació. Penso que és del tot indecent i sí, «inhumana, injusta i insegura», l’actitud del líder de l’oposició, que, per acontentar VOX, tracta els immigrants d’una manera del tot anticristiana. O no recorda el senyor Feijóo les paraules de Jesús: «Vaig ser foraster i em vau acollir» (Mt 25:35).
Quan el papa Francesc i el papa Lleó (i altres bisbes), han demanat acollir els qui fugen de la guerra i de la fam, el senyor Feijóo es comporta durament amb aquells que més sofreixen.
Els immigrants, tan necessaris en la nostra societat, són persones que no han sortit del seu país per fer turisme o per gust, sinó per buscar un futur millor i per deixar enrere la fam o la guerra.
Com ha dit la Conferència Espanyola de Religiosos, Càritas i el Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, l’aprovació d’aquest Reial decret que permet la regularització extraordinària de persones immigrants, és una mesura «de responsabilitat política, ètica i social». També el bisbe Xabier, de Sant Feliu de Llobregat, ha valorat positivament la regularització d’immigrants, ja que així, aquestes persones, fins ara «irregulars», sortiran de la incertesa i podran accedir plenament a drets i a oportunitats bàsiques, a més de cotitzar i pagar impostos, contribuint així formalment al sosteniment dels serveis públics i per tant, a reforçar l’Estat del benestar.
També. inhumanament, a les Corts Valencianes, el PP i VOX han instant el Consell a adoptar mesures per a frenar la «immigració massiva i les seves conseqüències negatives».
En compte d’aprovar a les Corts resolucions racistes i insolidàries, el que el PP valencià hauria d’haver fet, era evitar les morts dels 230 valencians que es van ofegar el 29 d’octubre de 2024. I és que com ha dit la senyora Victòria Roselló, cap de meteorologia d’À Punt, «almenys cinc dies abans» d’aquell 29 d’octubre, «ja es veia» què passaria i per això «es podrien haver evitat morts». I malgrat això, el govern valencià, amb la seva passivitat, negligència i ineptitud, no va fer res per evitar que morissin 230 valencians. L’actitud del govern valencià el 29 d’octubre de 2024, sí que va ser «inhumana, injusta i insegura» sobretot per a les persones que es van ofegar i per als seus familiars. Com va ser «inhumana, injusta i insegura» (durant tot un any), la decisió del senyor Feijóo de recolzar, aplaudir, protegir i emparar el senyor Mazon. O com és també «inhumana, injusta i insegura», la actitud del PP de mantenir el senyor Mazon (tot i el seu absentisme laboral), com a diputat a les Corts Valencianes. Però la regularització d’immigrants no és «inhumana, injusta i insegura», com afirma indecentment el senyor Feijóo.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió