Opinió | miralls
L’educació ens resol molts problemes
Avui, Sant Jordi, és dia de llibres, de cultura, de transmissió de coneixements, de tradicions, de sentiments... És el dia que hem de recordar que cultura i educació són dues cares de la mateixa moneda. Educar és transmetre cultura, en el sentit més ampli i generós de la paraula. És el gran vehicle que en facilita un bon pòsit cultural. De fa temps ens trobem immersos, a Catalunya, en un profund debat relacionat amb l’educació, els educadors i tot el sistema social i administratiu que l’envolta. L’educació i la cultura són a tot arreu: als centre escolars, a les famílies o a les entitats.
Avui, Sant Jordi, molts infants i adults de tot el país recorren carrers, places i passeigs. Als pobles i ciutats hi conflueix, tot allò que té de bo la cultura i l’educació. És una diada que, a part de llibres i roses, hauria de servir per refermar la nostra aposta social per una educació de primer ordre. Si som capaços d’arribar a un consens, amb mirada llarga, els fruits es percebran en forma d’una societat més culta, més respectuosa i més justa. Els països i les societats més avançats culturalment són les que han tingut clar que l’educació és la millor inversió de futur. Si ho sabéssim fer bé, hi hauria d’haver un relació directe entre l’increment del pressupost en educació amb una reducció de la despesa en gairebé totes les conselleries. El nivell de l’educació és un dels grans termòmetres socials. El món aniria més bé. Només cal veure com, periòdicament, arriben al poder persones sense ni cultura, ni educació, ni valors. Els seus principis són els propis de la llei de la selva.
La majoria de decisions que prenen les administracions és a partir del vincle cost-benefici. Amb una bona educació, els diners destinats a sanitat disminuirien espectacularment. Caurien en picat els percentatge de mals hàbits, començant per la ingesta de menjar escombraria que omple moltes de les lleixes dels nostres supermercats, a preus baixos. Hi hauria menys sedentarisme i es reduiria el creixent nombre de ciutadans afectats per obesitat mòrbida. El consum d’alcohol, tabac i altres drogues seria menor. Una bona educació ens faria més cívics, respectuosos i rebutjaríem qualsevol tipus de violència. Les partides destinades als cossos de seguretat serien mínimes i, en canvi, s’incrementarien les de foment de la cultura. Cultura de l’associacionisme, de les arts plàstiques, de la literatura, del coneixement de l’entorn, de l’esforç o de l’esport.
Amb més educació hi hauria menys atur, més esperit crític i molta més capacitat de diàleg i de resoldre problemes consubstancials de la condició humana. La cultura de la innovació avançaria encara més sense anar en detriment d’uns salaris que cronifiquen la pobresa dels més dèbils. Amb més educació i cultura no arribaríem al paradís, però hi avançaríem. Per això, avui, Sant Jordi, també és un gran dia perquè després de comprar el llibre i la rosa, pensem en si val la pena invertir més en educació.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns