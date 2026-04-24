Opinió | Tribuna
El Comte d’Espanya de Deulonder
L’historiador Xavier Deulonder acaba de publicar una bona biografia sobre la vida i obra d’aquest “general que va terroritzar Catalunya”, és un assaig molt interessant sobretot pels qui ens agrada saber coses sobre el carlisme i a més a més de Berga. La ciutat de Berga i la seva comarca varen patir molt el segle XIX per les tres guerres carlines : la Primera Guerra Carlina (1833-1840), La Segona Guerra Carlina (1846-1849) i la Tercera Guerra Carlina (1872-1876). Cal tampoc no oblidar mai que el darrer aixecament armat dels carlins solets a Catalunya fou a l’any 1900 entre la comarca Berguedana i Badalona. A la primera de les tres carlinades, Berga fou la capital dels carlins catalans, el Comte d’Espanya n’era el seu capitost durant un temps. És molt coneguda la seva detenció a la rectoria d’Avià i posterior assassinat. Però aquest llibre explica la seva historia des d’on venen les seves arrels fins a la seva mort. Realment sorprèn al llegir-lo les peripècies que va fer quan era el “mandamas” de Ferran VII a Barcelona. Per saber-ne del seu historial, molt ben explicat, per cert recomano l’obra de Deulonder. D’ell s’han explicat moltes peripècies, batalles, barbaritats comeses a les ordes dels borbons tant de Ferran VII com del seu fill i pretendent carlí Carles V, quan pels liberals era la reina d’Espanya Isabel II. Convé saber qui fou el capitost carlí instal·lat a Berga i les malifetes que se li atribueixen, tant les que havia fet a Barcelona com després a Berga. La seva detenció i mort amb una pedra al coll i llençat des d’un pont són prou conegudes, però no qui ho feren i sota les ordres de qui van actuar. Quan el general Cabrera va venir a Berga, a les darreries de la primera de les tres carlinades, va manar investigar-ho i intentar assabentar-se del per que del seu violent assassinat... A Berga i comarca durant el passat segle XIX es varen produir alguns dels fets més importants de la historia de Catalunya i àdhuc peninsular. Espartero o Cabrera varen passejar pels carrers de Berga... algunes de les publicacions per saber de la historia d’aquells anys varen ser impreses a Berga... mai no entendre per això l’oblit que cada cop és més extens de tot el ric passat històric berguedà. Pots estar o no d’acord amb els fets que es varen passar a casa nostra, però són història cabdal de la nostra terra. Crec que caldria fer una reedició en facsímil dels llibres d’història de Vilardaga que cada cop són més difícils de trobar per consultar-los si no és a una biblioteca o arxiu.
