Opinió | a tort i a dret
Defensar el castellà per Sant Jordi
Mira que hi ha dies a l’any per defensar la llengua castellana a Catalunya. Començant pel de la Constitució, que consagra la seva preeminència (« deber de conocerla y derecho a usarla»), continuant pel de la Hispanitat («nunca fue lengua de imposición»), i passant pel Dia de la Sentència, que en no tenir una data fixa alguns anys s’ha celebrat diverses vegades. Si el castellà té tants dies per defensar-lo, perquè els dirigents catalans de Vox i el PP donen prioritat a aquesta defensa en els seus comentaris justament la festa de Sant Jordi? És que no en tenen prou amb l’agressió perpetrada pels seus corresponents aragonesos?
Pagar el Nou-nou-Congost - Diu l’alcalde Marc Aloy que l’Ajuntament de Manresa està buscant finançament per al sobrecost de fer un pavelló nou al Congost en lloc de reformar l’existent. Si el busca és que no el té, però no pot fer-se enrere perquè t l’apedregarien a les eleccions. Desitgem-li sort en la recerca d’ajudes, i que no passi com amb el Casino i el Kursaal, equipaments esplèndids, necessaris, i pagats bàsicament per la ciutat.
Regularització amb mala nota - La majoria de votants del PSOE estan a favor de la regularització extraordinària d’immigrants, i la majoria dels del PP hi està en contra. La pregunta podria ser: voten el que voten perquè pensen el que pensen, o és al revés i decideixen el que pensen després d’escoltar al partit que voten? L’ou o la gallina? O una mica de cada? En tot cas, la majoria dona mala nota per igual a govern i oposició per com gestionen l’afer. Senyal que la ciutadania, més intel·ligent del que pensen molts polítics, vol que les coses es facin ben fetes, i en matèria d’immigració significa assolir un consens ampli i central, i regular a l’avançada per no haver d’anar després a apagar focs.
Pecat que fa forat - Als EUA creixen els brots de xarampió perquè augmenta el percentatge de famílies que no vacunen la mainada. És un efecte de la dèria anti-vacunes atiada per les xarxes i pel mateix departament de Salut del govern Trump, combinada amb la sacralització del dret absolut dels pares a decidir. Però aquest dret implica pagar les conseqüències del que decideixes. Pagaran els pares pels problemes de salut dels nens als que neguen la vacuna? I pels efectes del brot en la comunitat? La part bona de la mala notícia és que potser decantarà als dubtosos.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: "He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda"