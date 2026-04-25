Opinió | evangeli
M. Dolors Amblàs i Riu
Bons capdavanters
Aquest diumenge l’evangeli remarca la figura del Bon Pastor. Jesús diu: “Jo sóc el bon pastor: conec les meves ovelles i elles em coneixen... jo dono la vida per les ovelles... el qui no és amo de les ovelles quan veu venir el llop les abandona...”. Aquesta lectura m’ha fet reflexionar sobre el paper dels capdavanters, tant homes com dones.
Com ser un bon capdavanter? L’essencial és estimar.
El que estima, acompanya i vetlla pel desenvolupament de cada persona, respecte i valora la dignitat merescuda que té. Els bons capdavanters són models i pilars en la família, miralls a l’escola, caps responsables i coordinadors a l’empresa, dirigents eficients d’entitats i associacions, presidents oberts al diàleg i compromesos, guies espirituals que donen sentit essent testimonis d’amor a Déu i a la humanitat ...
Els que no són bons capdavanters només vetllen pels seus interessos i el seu prestigi personal. Es vanaglorien i s’enorgulleixen del lloc que ocupen. Manipulen i promouen conflictes. S’omplen de raons i lleis per demostrar la seva impunitat. Apliquen grans càrregues als indefensos. Deixen de banda i menyspreen als que no són del seu rang,...
El bon capdavanter és reconegut i digne de confiança. La seva autoritat la guanya amb tracte i conducta emprada, amb vàlua humana i coherent. Sap discernir situacions i cercar solucions. És honrat i crític; denuncia injustícies comeses pels poderosos: siguin polítics, econòmics, judicials o religiosos. Vol pau sense violència. Posa esperança a desvalguts i necessitats. És empàtic, proper i servicial; ajuda a créixer i dona responsabilitats. Posa en valor cada petit gest, cura ferides, no esmicola els menystinguts sinó que dona eines per aixecar-se, no esclafa els mal encaminats sinó que els mostra vies millors, ... La seva llei és donar vida i donar-la a desdir.
Jesús, Bon Pastor capdavanter, va jugar-se la vida per mostrar l’essència del voler de Déu. Si bé els poders religiosos i civils del seu temps el van fer morir, la seva resurrecció continua transcendint ara i aquí entre nosaltres. Un bon capdavanter perpetua el seu llegat, roman viu sempre.
