Opinió | PEDRA SECA
Les caselles i les llistes
Sant Jordi va tornar a ser el dia de llibres i roses, però també
amb la classe política prenent posicions davant de les gernacions
El format de diada amb minúscula (Sant Jordi) amb el de la Diada amb majúscula (11 de setembre) continua imparable, guanyant interès ciutadà. Potser és una comparació incomparable, però les masses humanes a cada ciutat i poble indiquen una vitalitat increïble al voltant dels llibres, les roses i el que en penja.
La “nostra” classe política també va fent tot i més per ser-hi. Sobretot perquè ja queden menys fulls de calendari per a unes eleccions (les municipals el maig del 2027). Quasi tots els pretendents treuen el caparró en un dia com dijous rere una parada o un tendal amb els seus símbols i colors. A Manresa, uns anomenats genèricament “radicals d’esquerra” han encarat la parada d’Aliança Catalana primer i la de Junts després. El pacte Bacardit – Perramon també els ha convertit en objectiu mesell. Veurem a les urnes, però les protestes passades de frenada (o pitjor) podrien beneficiar als destinataris d’aquestes accions.
En el seu particular joc de les caselles de les llistes electorals, tot i alguns anuncis previs, es van concretant noms només amb comptagotes. Contrasten amb els ben activats moviments subterranis i els nervis mal dissimulats. Joan Vila és el primer confirmat per repetir al davant d’Impulsem a Manresa. La incorporació de Sergi Perramon a la llista de Junts el descartava per ser el cap de llista d’Aliança. Els anuncis i desmentiments creuats entre ell i Sílvia Orriols confirmen el fet previ, però no qui va declinar a qui. Per decantació amb falta de confirmació oficial, Ramon Bacardit tornarà a optar a desbancar a Marc Aloy.
Un cas similar a Berga és el de Junts amb Ramon Caballé. Sense confirmació per part de Jordi Turull i companyia, ell es presenta com a cap de llista in pectore. A on hi ha hagut moviment de debò és en l’àmbit dels “independents” del BeGI. Fraccionats en dues parts quan la seva líder (Judit Vinyes) va anunciar el seu pas a Aliança Catalana, els dos flancs resultants s’estan movent molt activament. Des de fa una setmana, Vinyes és oficialment la candidata de l’Orriols a Berga, la primera confirmada. Ho van anunciar totes dues des d’un faristol del Parlament de Catalunya. A la vegada reconeixien no tenir a ningú encara per Barcelona ni per la capital del Bages. Recullen molta intenció de vot a les enquestes, però els hi falten candidats.
L’altra part de l’escissió del BeGI berguedà es diu Arrelats i ja és un partit polític. Presentaran llista a Berga i amb l’actual regidor Lluís Minoves de primer (amb totes les ganes per part seva, però sense confirmar) i a “molts pobles petits”. Ahir, al tendal d’Aliança, a Berga, a pocs metres del de Casal Panxo (casa CUP) i amb altres col·lectius “radicals” parats per allà, la pax berguedana va contrastar amb els nervis i algunes empentes manresanes. Diferents estratègies segons el lloc. Si és que algú és estratega d’això.
